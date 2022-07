Flavio Montrucchio, ospite del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento per ritirare il premio come Miglior conduttore della stagione, si racconta a noi di SuperGuidaTv per parlare della prossima stagione di “Primo appuntamento” e “Primo appuntamento: Crociera” in onda prossimamente su Real Time.

Con Montrucchio abbiamo parlato della possibilità di tornare a lavorare con sua moglie Alessia Mancini, come avvenuto in passato a “Junior Bake Off Italia”. Al conduttore di “Primo Appuntamento” abbiamo chiesto inoltre quale sarebbe il programma, del presente o del passato, che gli piacerebbe condurre. Ecco cosa ci ha rivelato durante l’intervista il volto di punta di Discovery+.

Flavio Montrucchio, l’intervista esclusiva

Torna “Primo Appuntamento” e “Primo Appuntamento – Crociera”: cosa ci racconti di questa nuova edizione?

“Siamo in partenza prima con la versione tradizionale di “Primo Appuntamento”, quella classica nel ristorante. Non abbiamo ancora iniziato con le riprese, quindi non ho ancora la possibilità di svelarti quali siano le novità. Sicuramente il programma non verrà stravolto nella sua formula. Poi partiremo con la versione della tanto amata versione in “Crociera”, che regala questo sogno dell’amore che nasce in alto mare”.

Con tua moglie Alessia Mancini hai condotto Junior Bake Off Italia: ti piacerebbe tornare a lavorare insieme? E in quale tipo di programma?

“Uno qualunque così almeno non mi comanda, perchè se siamo in un programma televisivo non comanda nessuno, mentre se siamo a casa comanda lei”.

Non solo conduttore televisivo ma anche attore. Hai recitato in tante fiction di successo e anche molto a teatro: ti manca la fiction? Ti piacerebbe tornare a recitare?

“Al momento non è nei miei pensieri, più che chiederlo a me bisognerebbe chiederlo a loro se gli piacerebbe che io tornassi. Non si sa mai, però al momento non è nei miei pensieri”.

Devi rubare un programma a qualcuno della tv: a chi e quale?

“Sai che al momento non mi viene in mente nessuno”.

Un programma del passato?

“Il Pranzo è Servito”.

L’intervista video a Flavio Montrucchio