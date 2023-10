Flavio Montrucchio è pronto a condurre un nuovo programma tutto dedicato agli inventori di giocattoli dal titolo ‘Toy Inventor‘. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quando vederlo in onda.

Flavio Montrucchio presenta Toy Inventor

Dopo il successo di ‘Primo Appuntamento‘, Flavio Montrucchio è alla guida di “TOY INVENTOR – Inventori in gioco”. Il programma andrà in onda ogni domenica alle 15.30 su Real Time a partire dal 29 ottobre 2023. Si tratta del primo format per la tv italiana interamente dedicato agli inventori di giocattoli. Ventotto concorrenti si sfideranno nel corso delle 5 puntate per vedere la propria creazione esposta in un negozio di giocattoli. Il vincitore infatti potrà metterlo in vendita in tutti gli esercizi commerciali d’Italia, grazie alla collaborazione con Giochi Preziosi.

La giuria di qualità è inoltre formata da quattro bambini: ci sono Giovanni (nove anni per 1 metro e 33 centimetri di altezza); Karim (9 anni, viene dall’Aquila e pratica hip-hop e ballo latino americano); Veronica (8 anni) il cui giocattolo preferito è un gattino e Sveva (9 anni e mezzo) che abita a Lecco e pratica danza da quando aveva 4 anni e mezzo. Saranno loro a valutare i giocattoli dopo averli testati e a decidere quale creazione merita di andare in finale.

Ci sarà anche una giuria tecnica composta da un direttore commerciale, un direttore marketing e un CEO che potranno ripescare dei concorrenti. Ogni creazione sarà poi giudicata in base ai criteri di sicurezza, costi di produzione, appeal e giocabilità. A condurre il programma ci sarà Flavio Montrucchio che aiuterà i bambini a esprimere il loro giudizio e vedrà da una stanza segreta, insieme a ciascun inventore di giocattoli, i quattro giudici mentre sono intenti a provare i giochi e divertirsi.

Dove vedere il programma in Tv

Le cinque puntate di Toy Inventor, ognuna della durata di un’ora, saranno trasmesse su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. La serie sarà disponibile anche sui canali kids K2 (canale 41) e Frisbee (canale 44) e in streaming su discovery+. “TOY INVENTOR – INVENTORI IN GIOCO” è realizzato da Casta Diva in collaborazione con Discovery Media Brand Solution per Warner Bros. Discovery.