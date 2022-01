Per Flavio Montrucchio inizia un anno ricco di impegni. Da stasera, martedì 4 gennaio 2022, torna in onda su Real Time la nuova stagione di “Primo appuntamento”. La dinamica del programma resta la stessa: in ogni puntata alcuni single in cerca dell’anima gemella si mettono in gioco in appuntamenti al buio con sconosciuti, con i quali condividere sicuramente una cena e, dovesse scattare la scintilla di Cupido, anche qualcosa in più. Ritroveremo poi Flavio Montrucchio alle prese con i fornelli. Infatti, da venerdì 7 gennaio, Flavio sarà al timone di “Bake off – Dolci sotto un tetto 2022“.

Entrambi i programmi hanno registrato ottimi ascolti nella scorsa stagione e Flavio Montrucchio è pronto a replicare quel successo. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, il conduttore ci ha confessato che nella nuova edizione di “Primo appuntamento” verranno celebrati addirittura dei matrimoni.

Tra tanti cuori solitari Flavio sa destreggiarsi, dispensando consigli, smorzando la tensione e rincuorando dove necessario, pronto a spargere un po’ di pepe o, viceversa, calmare i bollenti spiriti, in caso di cene che non riescono a decollare o pretendenti un po’ troppo focosi. Nella vita però Flavio ammette di non essere tanto bravo a dispensare consigli.

Flavio ha annunciato anche il ritorno di "Bake off Italia Junior". Negli scorsi mesi si era parlato di una cancellazione del programma per bassi ascolti. Il conduttore ha però smentito questa notizia.

Sulla possibilità di partecipare ad un reality assieme alla moglie Alessia Mancini, Flavio asserisce: "Non sarebbe il caso anche perché avendo due bambini piccoli non sarebbe un'esperienza praticabile. E' capitato che Alessia sia andata all'Isola dei Famosi ma in quel periodo ad accudire i bambini ci sono stato io".

Flavio Montrucchio, l’intervista

Flavio, torna la nuova stagione di “Primo appuntamento”. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione? Ci saranno delle novità?

Siamo arrivati a 30 puntate e andiamo crescendo di anno in anno. Spero che lo stesso avvenga anche con gli ascolti. Ci saranno delle grandi novità considerando che l’amore non è mai uguale. In questa edizione celebreremo addirittura dei matrimoni.

Dell’amore cosa hai capito?

Che non c’è nulla da capire. L’amore è indecifrabile ed è mutevole. Possiamo notare come sia cambiato il modo di vivere questo sentimento anche nel passaggio tra generazioni.

Nella vita privata, sei più bravo a dare o a ricevere consigli?

Dovrei essere bravo a darne considerando che da padre dovrei imparare a dispensarli ai miei figli.

Il programma nella scorsa edizione ha registrato ottimi ascolti battendo anche programmi della tv generalista. Qual è il tuo merito maggiore?

Quando un programma funziona il merito non è solo del conduttore ma anche degli autori. Il fatto di aver battuto programmi della tv generalista è un risultato che non può che aver fatto piacere. Credo che il successo del programma dipenda dal fatto di saper raccontare la realtà senza filtri.

Un periodo pieno di impegni. Da venerdì 7 gennaio partirà la seconda edizione di “Bake off Italia – Dolci sotto un tetto”. E questa volta scenderai in campo ai fornelli. Come te la sei cavata?

“Bake off” è un programma che mi dà modo di sperimentare un altro tipo di conduzione. E’ un talent show in cui c’è una gara vera e propria e questo aspetto mi diverte molto. Quest’anno mi sono messo alla prova ai fornelli e mi sono dilettato nella preparazione di qualche dolce. Il pretesto è sempre quello di parlare con gli ospiti esaltandone le qualità.

Qual è il tuo dolce preferito? Quello invece che ti riesce meglio?

Il mio dolce preferito è il tiramisù. Quello invece che mi riesce meglio è il gran caramel.

Tornerà invece Bake off Italia Junior? Negli scorsi mesi si era parlato di una cancellazione per bassi ascolti.

No, il programma tornerà. Il programma è andato in onda lo scorso anno ma la rete intende programmarlo anche per quest’anno.

A tal proposito, hai mai avuto l’ansia dello share?

Ho iniziato ad averla lo scorso anno. Dopo le prime 20 puntate però mi sono più tranquillizzato.

Hai mai pensato di aprire un ristorante come molti suoi colleghi dello spettacolo?

Non ci ho mai pensato anche perché vado già poco di mio al ristorante a mangiare.

In questi anni, il tuo nome è spesso venuto fuori in riferimento alla conduzione del quiz di Raiuno “Reazione a catena”. Ti era stato proposto?

Non mi è stato mai proposto. Credo però che “Reazione a catena” abbia il conduttore che merita perché Marco Liorni è davvero molto bravo. Mi piacerebbe molto condurre un quiz ma non di quelli che sono già in televisione. Punterei più sull’effetto novità.

Assieme ad Alessia Mancini formate una delle coppie più belle e invidiate della tv. Vi piacerebbe partecipare assieme ad un reality?

Non sarebbe il caso anche perché avendo due bambini piccoli non sarebbe un’esperienza praticabile. E’ capitato che Alessia sia andata all’Isola dei Famosi ma in quel periodo ad accudire i bambini ci sono stato io.

Qualche anno fa hai partecipato a “Tale e quale show”. In molti vorrebbero vederti però anche a “Ballando con le stelle”.

Il musical rimane uno dei miei più grandi amori e spero di poterne fare uno al più presto. Se dovessi ballare però non andrei a “Ballando con le stelle” ma farei un altro musical.

E’ iniziato da poco il nuovo anno. Cosa ti auguri e quali sono gli obiettivi che ti sei posto?

Per quest’anno mi auguro di non fare ancora didattica a distanza. E tra gli obiettivi, spero di continuare a sentirti (ride).