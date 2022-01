Un 2022 che parte con il botto per Flavio Montrucchio che torna in tv con ben due show in prima serata su Real Time. Il conduttore sarà in onda sul canale 31 del Digitale Terrestre con “Primo appuntamento” in onda dal 4 gennaio 2021, e solo qualche giorno dopo, venerdì 7 gennaio 2022, sarà impegnato con “Bake off Italia – Dolci sotto un tetto”. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla nuova edizione di “Bake off Italia – Dolci sotto un tetto”.

“Bake off Italia – Dolci sotto un tetto”: con Flavio Montrucchio: quando in tv e dove

Dal 7 gennaio 2022 Flavio Montrucchio condurrà su Real Time (canale 31 del Digitale Terrestre) la seconda edizione di “Bake off Italia – Dolci sotto un tetto”. Il programma andrà in onda in prima serata alle ore 21:25 circa. Anche durante la seconda edizione, coppie di coniugi, fidanzati e parenti si sfidano a colpi di zucchero, burro, cioccolato e molto altro per impressionare i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio.

Storia del programma

La prima edizione di “Bake off Italia – Dolci sotto un tetto” condotta da Flavio Montrucchio è andata in onda dal 1º gennaio al 22 gennaio 2021 per una durata complessiva di 4 puntate sempre in onda su Real Time. Location del format televisivo, anche nella seconda edizione sarà la spettacolare Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, una delle ville più belle e affascinati della Lombardia. La prima edizione è stata vinta da “I conviventi” la coppia formata da Francesco Gabellino e Lino Savraro. La prima edizione ha avuto un seguito di 528.000 telespettatori di media, con uno share del 2,08%.

I giudici di “Bake off Italia – Dolci sotto un tetto” edizione 2022

Ernst Knam

Nato a Tettnang, il 26 dicembre 1963 è un pasticciere e personaggio televisivo tedesco naturalizzato italiano. È cuoco dal 1986 in vari ristoranti stellati in Germania, Scozia, Svizzera e Inghilterra. Nel 1989 si è trasferito in Italia, dove ha lavorato al fianco del grande Maestro della cucina italiana nel mondo Gualtiero Marchesi. Nel 1992 ha inaugurato il proprio laboratorio di pasticceria a Milano. Tra i riconoscimenti conquistati da Knam si annovera il titolo di campione italiano di cioccolateria vinto nel 2009. Nel 2014 è stato nominato «Chef Ambassador» per Expo 2015, insieme a Carlo Cracco e Pietro Leemann.

Tra i programmi tv ci sono: “Il re del cioccolato”, “Bake Off Italia – Dolci in forno”, “Junior Bake Off Italia”, “Che diavolo di pasticceria!”, “La mia storia con il cioccolato”, “Bake Off Italia – All Stars Battle”, “Il laboratorio del re del cioccolato”, “Dolce Quiz” oltre alla prima edizione di “Bake off Italia – Dolci sotto un tetto”.

Damiano Carrara

Nato a Lucca il 22 settembre 1985 è un pasticciere e conduttore televisivo italiano naturalizzato statunitense. Muove i primi passi nel mondo della ristorazione come bartender prima di trasferirsi in Irlanda. Nel 2008 si stabilisce in California, nella periferia di Los Angeles, dove, dopo alcuni anni di lavoro come bartender, insieme al fratello Massimiliano apre la pasticceria Carrara Pastries a Moorpark (CA). Poco dopo va ad aggiungersi anche una seconda location poco distante, ad Agoura Hills. Nel 2015 partecipa come concorrente alla prima stagione del talent show Spring Baking Championship, trasmessa sul canale statunitense Food Network, classificandosi secondo, e continua poi con la sua carriera da concorrente di cooking show nel 2016. È poi finalista nella stagione 12 di Food Network Star. Diventa in seguito giudice della seconda stagione di Halloween Baking Championship e della nuova stagione di Spring Baking Championship.

Nel 2017 viene richiamato in Italia dalla casa di produzione televisiva Magnolia e diventa giudice di “Bake Off Italia – Dolci in forno”. Tra i programmi tv ci sono anche: “Junior Bake Off Italia”, “Cake Star – Pasticcerie in sfida”, “Ricette di un sognatore”, “Bake Off Italia – All Stars Battle”, “Fuori menù” e “Tarabaralla”

Clelia d’Onofrio

Nata ad Ascoli Piceno il 6 giugno 1938, è una giornalista, scrittrice e personaggio televisivo italiano. Ha iniziato la sua carriera a Milano presso l’Editoriale Domus fondata da Gianni Mazzocchi nella redazione della rivista “Quattrosoldi”. La sua formazione professionale è avvenuta a “Quattroruote”, dove ha ricoperto i ruoli di redattrice, caporedattrice, editorialista e autrice di diversi volumi. Sempre per la stessa casa editrice, ha scritto di viaggi e di enogastronomia per i “Meridiani” e “Tutto turismo”. Ha diretto, inoltre, la rivista “Meridiani/Viaggi del Gusto”. Oggi collabora alla rivista “Mondo Missione” e al sito milanese mangiarebene.com con una serie di short stories gastronomiche.

Dal 2013 approda in televisione, diventando uno dei tre giudici di “Bake Off Italia – Dolci in forno”. Tra gli altri programmi si citano: “Junior Bake Off Italia”, “Celebrity Bake Off”, “Bake Off – Stelle di Natale” e “Bake Off Italia – All Stars Battle”.