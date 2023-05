Il Grande Fratello Vip 7 si è concluso e tra i personaggi più amati ci sono, indubbiamente, Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. Innamorati più che mai stanno dimostrando, ogni giorno, che la narrazione televisiva della loro coppia è stata volutamente distorta. Questo pomeriggio è successo qualcosa di speciale a Roma. Di seguito, il racconto di quanto avvenuto.

Edoardo Donnamaria: il flashmob sulle note de “Il Cielo Stanotte”

A Roma, nello specifico a Villa Torlonia, è stato organizzato un flashmob per Edoardo Donnamaria. La sua canzone “Il Cielo Stanotte”, dedicata ad Antonella Fiordelisi, è stata pubblicata su tutte le piattaforme streaming un mese fa e per onorare e diffondere la bravura di Drojette c’è stata questa sorpresa. I fan, comunque, sono già in attesa di nuova musica.

Edoardo Donnamaria, squalificato ingiustamente, è il concorrente dell’edizione che per qualità dialettiche e artistiche avrebbe meritato la vittoria con buona pace di Nikita Pelizon, ormai amica della coppia Donnalisi e per questo presente al flashmob insieme a Matteo Diamante. Dimostrazione che nel reality è possibile intraprendere delle amicizie e portarle fuori con trasparenza e capacità di dialogo laddove ci siano state delle incomprensioni dovute alle dinamiche del gioco. Se non si ha la voglia e la volontà di ascoltare e ricredersi sugli altri, il problema è di chi non riesce a fare questo passo.

Più di 150 fan Donnalisi si sono radunate e radunati per ballare sulle note de “Il Cielo Stanotte” e sulla coreografia realizzata ad hoc per l’occasione. Edoardo Donnamaria era all’oscuro di tutto e quando ha visto tutte le persone accorse per lui, per poco non pronunciava la frase iconica esplosa al Gf Vip “me sto a sentì male”.

In più, l’hanno fatto cantare e Drojette, un pò reticente per l’emozione e l’imbarazzo si è poi esibito. Accanto a lui, la fidanzata Antonella Fiordelisi che lo sostiene dal giorno zero ha mostrato tutta la sua tenerezza nel momento in cui si sono dati la mano e abbracciati. Lei è riuscita a tranquillizzarlo solo standogli accanto. Questo accade solo se si è innamorati.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: i genitori sono i Donnalisi originali

Quante volte nella casa si è parlato a sproposito di quello che sarebbe stato, al di fuori, il rapporto fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Quante volte, persone senza nè arte nè parte hanno sentenziato sui pensieri delle famiglie. Non ce n’era bisogno ma la sorpresa di oggi ha solo che confermato quanto il gioco fosse importante per gli altri.

L’unione delle famiglie Donnamaria e Fiordelisi è stata chiara sin dall’inizio. I genitori di questi due innamorati che hanno fatto tribolare mezz’Italia hanno sempre compreso il bello e il brutto di entrambi ma soprattutto li hanno protetti, per quanto possibile, dagli inutili chiacchiericci. C’è tanto amore intorno a loro che chi non lo vede o chi, ancora, critica con la solita scusa dell’hype è perchè non ha mai conosciuto cosa è in grado di smuovere l’amore.

In tutto ciò, i Donnalisi dominano sui social tra Instagram, Twitter e Tik Tok. Il fandom non vede l’ora che arrivi il 15 maggio per poter acquistare la linea di gioielli realizzata da Antonella Fiordelisi: The Queen ScaccoMatto.