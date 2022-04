Nella prossima stagione televisiva arriva su Rai1 la miniserie tv di genere thriller “Fiori sopra l’inferno” con protagonista Elena Sofia Ricci. Si tratta della serie ispirata all’omonimo romanzo di Ilaria Tuti che ha come protagonista il commissario Teresa Battaglia, esperta nella profilazione dei criminali. Scopriamo qualche dettaglio in più: trama, regia e location.

Fiori sopra l’inferno: miniserie thriller con Elena Sofia Ricci prossimamente su Rai1

Elena Sofia Ricci, attrice amatissima dal pubblico soprattutto per il suo ruolo nella fiction “Che Dio Ci Aiuti”, sarà presente anche nella settima stagione – si appresta ad interpretare Teresa Battaglia, profiler che però presenta i primi segni dell’Alzheimer. La miniserie è una produzione Publispei ed è tratta dall’omonimo thriller di Ilaria Tuti.

È stata Maria Pia Ammirati direttrice di Rai Fiction ad annunciare che l’amatissima attrice toscana sarà la protagonista della miniserie “Fiori Sopra L’inferno” le cui riprese sono iniziate lo scorso 28 marzo 2022.

A darne notizia la stessa Elena Sofia Ricci con un post Instagram

Ecco lei è la mia Teresa nata dalla meravigliosa penna di Ilaria Tuti. “ogni giorno cammino sopra l’inferno… non è la pistola, non è la divisa : è la mia mente la vera arma… ma proprio lei mi sta tradendo. “ Teresa ha un segreto che non osa confessare nemmeno a se stessa e per la prima volta ha paura. Cercherò di restituire tutta la profonda umanità che questo personaggio merita, con tutto il mio cuore. Grata sempre! #fiorisopralinferno.

La Trama di Fiori Sopra l’inferno: di cosa si tratta?

La fiction è tratta dall’omonimo romanzo del 2018 di Ilaria Tuti che si è rivelato un successo editoriale straordinario tanto che il libro è stato tradotto in spagnolo, francese, inglese e tedesco. L’adattamento Tv sarà fedele al libro per cui i telespettatori saranno di fronte ad una serie tv emozionante, intensa e ricca di colpi di scena.

La protagonista Elena Sofia Ricci presterà il volto a Teresa Battaglia, una profiler sessantenne, apparentemente schiva e quasi antipatica ma questo atteggiamento nasconde una grande fragilità. La donna infatti accusa i primi sintomi del morbo di Alzheimer: condizione che tiene nascosta a tutti, soprattutto a sé stessa continuando a lavorare come se nulla fosse.

Tuttavia, la comparsa tra le Dolomiti di un serial killer obbliga ad una indagine faticosa e difficile, anche per via delle sue condizioni di salute. Teresa deve cercare di scoprire chi è l’assassino e la sua sarà una battaglia non solo contro il serial Killer ma anche contro il tempo per l’avanzare inesorabile della malattia. L’assassino ucciderà molte persone e Teresa dovrà scoprire con l’aiuto dell’ispettore Massimo Marini chi è questo individuo che continua a mietere vittime. La regia della miniserie è affidata a Carlo Carlei mentre la sceneggiatura è di Donatella Diamanti (anche head writer).

Quando andrà in onda Fiori Sopra L’inferno?

La messa in onda sarà sicuramente nella prossima stagione televisiva dal momento che le riprese sono iniziate da poco. Seguirà poi il montaggio, per cui con buona probabilità la miniserie andrà in onda il prossimo autunno o nella primavera 2023.

La casa di produzione è la Publispei di Verdiana Bixio, mentre le location sono le stesse descritte nel libro: Tarvisio, Malborghetto, Camporosso, Saisera, Lago del Predil, Coccau, Pontebba ed Udine.