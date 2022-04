In questi giorni, in parecchi portali si è letto dell’abbandono di Elena Sofia Ricci nella fiction “Che Dio Ci Aiuti 7”, una tra le più amate dal pubblico. L’idea che la bravissima attrice toscana non fosse più nel cast aveva fatto storcere il naso ai molti aficionados che seguono da 10 anni questa serie tv. Ma ora ad intervenire è Luca Bernabei, CEO della Lux Vide, casa di produzione della serie tv, che fa chiarezza sulla vicenda. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Elena Sofia Ricci ancora presente nella settima stagione di “Che Dio Ci Aiuti”: parla Luca Bernabei

Lux Vide, società del gruppo Fremantle, conferma attraverso le parole di Luca Bernabei, che Elena Sofia Ricci sarà nel cast della nuova stagione di “Un Passo dal Cielo 7”:

“Contrariamente a quanto si è letto su alcuni siti e testate giornalistiche, Elena Sofia Ricci farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7. Elena -aggiunge – sarà presente nella settima serie dal primo episodio sino all’ultimo. Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie, lasciando però più spazio a nuovi personaggi, ma soprattutto ad una protagonista come Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi). Personaggio che da sempre, sin dalla prima edizione, è stato presente, crescendo sino a diventare una colonna portante della serie e uno dei personaggi più amati. Innovazione nella tradizione… questa è la nostra linea – conclude- E questo avverrà anche nella serie Che Dio ci aiuti 7”.

Che Dio Ci Aiuti 7, una nuova protagonista dopo Elena Sofia Ricci

In “Che Dio Ci Aiuti 7” Elena Sofia Ricci ci sarà, la simpatica Suor Angela non uscirà di scena come era stato annunciato da più siti e testate giornalistiche. Tuttavia, al centro delle trame della serie ci sarà una nuova protagonista che fa già parte del cast, Francesca Chillemi che interpreta Azzurra Leonardi.

Il suo personaggio, pare sarà destinato a prendere i voti nel corso delle nuove puntate in modo tale che diventi il fulcro della fiction ambientata nel convento di Assisi. Sarà una sfida rinnovarsi ancora una volta, rimanendo sempre nel cuore degli spettatori come succede oramai da più di 10 anni.

La Chillemi nuovo astro in ascesa della Lux Vide

Francesca Chillemi ne ha fatta di strada: da Miss Italia nel 2003 a protagonista assoluta di una fiction come “Dio Ci Aiuti”, è un bel passo avanti. Del resto la bellissima siciliana, è una apprezzatissima attrice di successo ormai. Presto la Chillemi, approderà anche su canale 5 nella fiction “Viola Come il Mare” adattamento del romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini. Nel ruolo del protagonista ci sarà l’affascinante attore turco Can Yaman.