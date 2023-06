Tutto pronto per Fiorentina – West Ham, finale dell’Europa Conference League. La gara che potrebbe assegnare l’ambito premio ad una squadra italiana, è in programma per Mercoledì 7 Giugno 2023 alle ore 21. I viola sperano di conquistare il titolo dopo l’amarezza per l’ottavo posto in classifica in Serie A. La partita sarà trasmessa anche in chiaro, vediamo insieme dove andrà in onda Fiorentina-West Ham.

Fiorentina-West Ham, finale dell’Europa Conference League, dove vederla

L’Europa Conference League, conosciuta anche come Conference League o semplicemente Conference, è una competizione calcistica continentale ufficializzata nel 2018 e organizzata dalla UEFA. È la terza per prestigio dopo la Champions League (che vedrà sabato in campo Inter e Manchester City) e l’Europa League (vinta dal Siviglia battendo la Roma ai rigori). In questa stagione la Conference ha visto sfidarsi 40 squadre: dopo una prima fase a turni di qualifica, una a gironi di 32 squadre con 8 gruppi di 4 squadre, ci sono state le gare ad eliminazione diretta. La finale, che si giocherà all’Eden Arèna di Praga, è prevista per il 7 giugno e a contendersi l’ambito premio saranno Fiorentina e West Ham.

Il match sarà trasmesso in chiaro su TV8 con un ampio pre-partita e inizio alle ore 19.30. Sarà possibile vedere la gara a pagamento anche su DAZN (telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Manuel Pasqual), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 251). Inoltre è possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e NOW.

Anche lo stadio Franchi di Firenze sarà aperto al pubblico per la visione dell’evento con dei maxischermo. I settori dedicati saranno Tribuna, Maratona e Curva Fiesole e il costo del biglietto sarà di 5 euro.

I numeri della finale

Fiorentina-West Ham è il primo confronto in assoluto tra le due squadre in una competizione europea. I viola di Italiano hanno battuto in semifinale il Basilea ma hanno perso quattro delle cinque finali europee disputate. Gli inglesi guidati da David Moyes invece non hanno mai perso in questa stagione internazionale. Il loro cammino in Conference ha visto in 14 partite, 13 vittorie e un pareggio, segnando almeno un gol in ciascuna di queste (33 in totale).