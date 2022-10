Rosario Fiorello è pronto a tornare in tv con un nuovo progetto televisivo. Lo showman a quanto pare farà incursione nella mattina di Rai1 con il programma dal titolo “Viva Asiago 10!”. Ma andiamo a scoprire di cosa si tratta e quando andrà in onda la prima puntata del nuovo programma di Fiorello.

Fiorello torna in tv su Rai1 con il programma “Viva Asiago 10!”: quando in tv

Il nuovo morning show condotto da Rosario Fiorello dal titolo “Viva Asiago 10!” dovrebbe andare in onda sulla rete ammiraglia Rai, e anche su Radio2 e RaiPlay, già da lunedì 28 novembre, dopo tre settimane di rodaggio sulla piattaforma web con ’Aspettando Viva Asiago 10!’, dal 7 novembre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7:15 alle 8:00.

Secondo TvBlog invece, il programma di Fiorello potrebbe partire tra dicembre e gennaio, dalle 7:10 e alle 7:30 e sarà interrotto da un TG1 flash. Il programma sempre dalle ultime fonti dovrebbe proseguire fino alla fine di maggio, in onda quindi anche nella settimana di Sanremo 2023.

“Viva Asiago 10!” il nuovo morning show di Fiorello

In Rai a quanto pare, le bocche sono ancora tutte cucite sui dettagli che riguarderebbero il programma “Viva Asiago 10!” condotto da Fiorello. Al momento si sa solo che mancherebbe ancora la firma e quindi l’ufficialità. Anche se manca solo la firma, quello che però è certo, è che Rosario Fiorello, con la mazzetta dei giornali a portata di mano, torna in Rai e darà dunque la sveglia agli italiani a suon di musica, leggerezza e commenti ironici alle news e ai protagonisti dell’attualità, come ai tempi di Edicola Fiore.

“Viva Asiago 10!” un progetto da tempo nei sogni di Fiorello

Lo showman aveva di recente dichiarato di voler ravvivare via Asiago, con ogni probabilità trasmettendo dal ‘glass studio’, il box trasparente all’esterno della storica sede di Radio Rai, già utilizzato per il suo show prima del primo Festival di Sanremo accanto ad Amadeus nel 2020.

Recentemente, in un’intervista a Il Corriere della Sera, Fiorello aveva dichiarato: «La tv è molto cambiata, sono cambiati i suoi ritmi. Il varietà non morto, ma bisogna trovare una nuova chiave di trasformazione. Adesso bisogna trovare un’altra chiave e spero di trovarla io per primo. A volte sono tentato di dire “ora smetto”. Non sento più quella voglia di “esserci”, però se arriva l’idea mi sveglio. Adesso mi piacerebbe provarmi in un morning show (dalle 7 del mattino in poi, per me le 7 sono già mezzogiorno), ci stiamo annusando per vedere se su Raiuno si possa fare una cosa così. È un’idea prostatica ma in Italia nessuno l’ha mai tentata».