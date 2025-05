Fiorello punta a Domenica In? Durante l’ultima puntata del nuovo programma “La Pennicanza” in onda su Rai Radio 2, lo showman siciliano ha annunciato a sorpresa: “mi piacerebbe fare Domenica In“.

Fiorello a La Pennicanza su Rai Radio 2: “Domenica In? Un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia”

Fiorello è tornato più forte che mai in radio nel programma “La Pennicanza” trasmesso su Rai Radio 2, ma lo showman non esclude la possibilità anche di fare televisione. Durante l’ultima puntata del programma Fiore si è raccontato all’amico e collega Fabrizio Biggio precisando:

Chi ha un successo se lo tiene, noi cerchiamo di cambiare. Di Viva Rai 2 (l’ultimo impegno prima del nuovo show attualmente in onda) abbiamo fatto due edizioni, ma avremmo potuto fare altre otto edizioni per come stava andando. Abbiamo preferito fermarci un anno, adesso siamo in radio, ci stiamo rilassando in attesa di un’altra idea. La radio si fa per divertirsi e li vengono le idee.

A sorpresa poi Fiorello sgancia una vera e propria bomba parlando anche della possibilità di occuparsi di Domenica In quando e se Mara Venier deciderà di lasciare. Nessuna sostituzione o volontà da parte dello showman di prendere il posto della regina della Domenica In di Raiuno, ma Fiore ha le idee molto chiare su come potrebbe essere una “nuova Domenica In”.

Fiorello a Rai Radio 2: “Domenica in? Si Possono fare cose belle”

Lo showman siciliano parlando della possibilità di condurre “Domenica In” ha rivelato:

Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe.

Fiorello ha poi parlato anche della Domenica In di Mara Venier che, va detto, si conferma un successo consolidato da anni. “Mara l’ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace” – ha detto lo showman che ha aggiunto – “io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto”.

Chissà che la dirigenza Rai non possa valutare la possibilità di affidare la prossima Domenica In proprio allo showman sempre e se Mara Venier confermasse la volontà di non presentare la prossima edizione che ricade nel 50° anniversario del programma!