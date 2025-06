Nonostante la festività del 2 giugno, con il lunedì sono tornate anche le consuete dirette serali di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. Una diretta, quella di ieri sera, cominciata – a onor del vero – un po’ sottotono. Si capta da subito che Fiore la stia facendo per mantenere l’impegno preso ma senza troppa voglia. “La sonnolenza”, come il duo chiama le dirette serali, rischia di prendere il sopravvento.

Fiorello e Biggio su Instagram: arrivano i ragazzi de’ il Volo

“La diretta dell’altra sera non possiamo superarla mai, che ci inventiamo stasera?”, si chiede uno stanco Fiorello. Talmente stanco che a un certo punto pensa addirittura di andare a dormire, mentre distrattamente guarda il match di Sinner con Biggio che, da casa sua, segue il concerto del Volo su Canale 5. Ma poi ecco la scintilla: “C’è Piero Barone!”, scrivono i fan sotto la diretta. Ma come? Non sta cantando su Canale 5 con gli altri ragazzi del Volo? Certo, ma è in differita, quindi l’idea comincia a prendere forma…

Venerdì Fiorello e Biggio avevano trasformato Instagram in Inception andando in diretta nella diretta di Rai 1 con “Sognando Ballando con le stelle”, ma come si fa con “Il Volo – Tutti per uno” su Canale 5, che è in differita? Semplice: basta portare in diretta i ragazzi del Volo e farli cantare insieme alla loro differita!

Un’idea che solo a descriverla ci comporta non poche difficoltà, figuriamoci a concepirla, ma per Fiore ormai è una questione di principio. Improvvisamente si sveglia, si scrolla di dosso la sonnolenza e si illumina, finalmente ha trovato l’idea che cercava per dare un senso alla diretta serale.

In men che non si dica ecco che arriva Piero Barone, che non poteva proprio rifiutare, viste le premesse. Mentre il cantante chiacchiera con Rosario e Fabrizio, ecco che in tv parte “Grande amore”, brano con cui Il Volo aveva trionfato a Sanremo nel 2015. E qui avviene la magia: sugli smartphone dei fan collegati compare da un lato la schermata di Canale 5 con l’esibizione in differita, dall’altro Piero Barone che canta su sé stesso comodamente dal divano ma in diretta. Non è intrattenimento, è avanguardia, è lo “Zang tumb tumb” di Marinetti ma con più risate, è la semplicità che si fa genialità.

Basterà? Ma anche no! Fiore non ha più sonno, è come se avesse bevuto un thermos intero di caffè, non si accontenta del solo Piero, vuole tutto il pacchetto, vuole arrivare dove nemmeno Canale 5 è arrivata: avere tutti e tre i ragazzi del Volo, ma in diretta.

“Sono in albergo, Ignazio è nella stanza accanto”, si lascia scappare Piero; “Chiamalo e fallo venire!”, insistono Fiore e Biggio.

Piero, con spirito quasi garibaldino, non può che obbedire. Telefona alla reception per sapere il numero di camera di Ignazio, nel frattempo mentre lui parla a telefono ecco sbucare nella diretta anche Gianluca Ginoble, che è a casa in Abruzzo.

Nel frattempo Piero, ricevute le informazioni, si reca verso la porta della camera di Ignazio Boschetto, bussa, lui apre e, ignaro, si ritrova di fronte a un cellulare con dentro Fiorello e Biggio che lo accolgono con un affettuoso “Suca”.

Il puzzle è completo, Fiorello ha portato l’intero gruppo de “Il Volo” in diretta, che si mette addirittura ad anticipare le gag e gli interventi che andranno in onda in tv di lì a poco: metatelevisione di terzo livello come Goku.

Il Volo in diretta su Instagram che fa concorrenza a Il Volo su Canale 5

“Stiamo facendo concorrenza a Canale 5!”, esclama scherzando Fiorello. È una battuta, è ovvio, ma nei commenti le persone chiedono che le dirette Instagram di questo nuovo e meraviglioso duo comico vadano in onda anche in tv, dimostrando ancora una volta una verità assoluta: per ottenere il gradimento del pubblico, basta avvicinarsi al pubblico.

All’alba dell’ennesima estate televisiva condannata alle repliche e ai film hollywoodiani trasmessi a tarda sera e interrotti dalle pubblicità, Fiorello rompe ogni tipo di schema e di algoritmo tracciando una nuova via dell’intrattenimento che dà alla gente esattamente quello che vuole: un’ora semplice, un’ora senza arzigogoli, ma soprattutto un’ora senza pensieri. E se dunque questa strada scorre dritta, piena di gente che fa l’autostop per percorrerla, non si potrebbe pensare di mettere su per davvero un programma fatto esattamente così? Magari su Rai Play, noi la buttiamo lì la proposta.

D’altronde Fiorello cominciò così su Periscope a fare la sua “Edicola Fiore” e Sky la portò in tv facendone un programma di successo, prima che la Rai con “Viva Rai 2” la alzasse nell’olimpo della storia televisiva.

E allora chissà che non possa essere proprio questa l’idea che cercava Fiorello, quella che – una volta trovata – avrebbe sancito il suo ritorno in tv.

Noi aspettiamo e, nel frattempo, ci godiamo queste dirette che andranno avanti fino al 6 giugno e speriamo che l’estate – oltre alla tintarella – porti anche buoni consigli, proprio come… la sonnolenza.