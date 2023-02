Questa mattina, lunedì 27 febbraio 2023, Fiorello ha dedicato la puntata di Viva Rai2 a Maurizio Costanzo e ha dato il via al suo show cantando “Se Telefonando“. Quello dello showman è stato un omaggio molto sentito. Ecco cosa è accaduto durante il programma e le parole dello showman.

Fiorello dedica Viva Rai 2 a Costanzo: cosa è successo in puntata?

Nuova settimana e nuova puntata di Viva Rai 2. Nel giorno dei funerali di Maurizio Costanzo, Fiorello ha voluto dedicare il suo programma, in diretta da via Asiago, all’amatissimo giornalista, conduttore e scrittore.

Quali sono state le parole dello showman? Fiorello ha esordito cantando Se telefonando. Come mai? Il testo di questo brano è stato scritto proprio da Costanzo.

Successivamente Fiorello ha detto: “Ciao Maurizio, sai che sono tre giorni che penso a cosa dire di te, senza essere banale, ridondante o non so… Sono tre giorni che parlano di te, stanno dicendo delle cose meravigliose su di te, sul grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato la televisione. E di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo. Volevo quindi anche essere divertente, perché so quanto ti piaceva ridere. Quante ne abbiamo fatte insieme. Abbiano fatto di tutto, abbiamo fatto The Blues Brothers, ti ho fatto ballare il cha cha cha, suonare il sassofono per finta. Ridevamo di cose che per altri non volevano dire niente, ma noi ridevamo di cose assurde. E ora sono qua per fare uno show, e oggi voglio fare la puntata più divertente di tutte, per te“.

Proprio così. Pensando a quanto si divertivano insieme Fiorello ha voluto realizzare, in onore del suo maestro e mentore, una puntata che lo avrebbe sicuramente divertito, una puntata tutta per lui perché potesse ridere dal Paradiso.

Prima di cantare “Se telefonando” Fiorello ha sottolineato: “che in questi giorni hanno cantato in mille modi. Però ti ricordi come ti dicevo? “Le cose come non le so fare io, non le sa fare nessuno”. Proprio ieri, infatti, Elodie ha fatto emozionare tutti esibendosi sulle note di questa canzone a Domenica In da Mara Venier.

Fiorello ha poi concluso il suo intervento dicendo: “Per dirti “Grazie Signor Costanzo”. Ti ricordi che ti chiamavo così? E poi un giorno mi hai detto: “Mo hai rotto i coglioni con questo signor Costanzo, chiamami Maurizio”. Ciao Maurizio“.

Nel corso della puntata comunque, Fiorello ha più volte citato Costanzo sottolineando quante cose abbia imparato realmente da lui.

Fiorello che canta se telefonando per Maurizio Costanzo mentre passano le immagini di alcuni momenti televisivi che hanno passato insieme ❤️‍🩹 #VivaRai2 pic.twitter.com/TlROq3kK2j — 🏔elle² & the six ⊬ ◟̽◞̽ (@loueeh_oioi) February 27, 2023

Fiorello nella camera ardente: il dialogo privato con Costanzo

Sabato mattina ha fatto il giro del web la foto di Fiorello che, giunto nella camera ardente, accompagnato dalla moglie Susanna, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, dopo aver salutato Maria, si è avvicinato alla bara, ci ha appoggiato le mani, e ha iniziato a dialogare con Maurizio Costanzo in privato.