Terra Amara torna puntuale all’appuntamento nel daytime festivo di Canale 5 oggi – domenica 5 maggio – con due nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 14:37 e ci terranno compagnia fino alle 16:30 circa. Cosa accadrà nei due episodi in onda oggi sulla rete ammiraglia Mediaset? Abdulkadir si preparerà a lasciare Cukurova, ma un imprevisto lo costringerà a cambiare i suoi piani. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Terra Amara oggi su Canale 5 con due episodi inediti

La serie TV turca si avvia verso il gran finale, ma prima di scrivere la parola “fine” promette ancora di riservarci grandi emozioni. Le anticipazioni Terra Amara sugli episodi 652 e 653 preannunciano due puntate ricche di sorprese.

Nella prima puntata inedita in onda oggi pomeriggio su Canale 5 vedremo Abdulkadir pronto a lasciare Cukurova. La decisione scaturirà dal desiderio di non interferire più nella vita privata di Hakan e Züleyha. Prima della sua partenza si incontrerà con Gumusoglu, che arriverà per poterlo salutare.

L’incontro tra i due verrà però interrotto dall’arrivo della polizia, giunta fin lì per arrestare Abdulkadir. L’uomo verrà portato in prigione, ma la sua permanenza dietro le sbarre non avrà lunga durata.

Terra Amara, cos’altro accade?

Nel secondo episodio in onda oggi assisteremo alla visita che Hakan farà ad Abdulkadir in carcere. In quell’occasione Gumusoglu metterà al corrente l’amico del suo piano per farlo uscire da lì. Subito dopo organizzerà l’evasione di Abdulkadir, e grazie al suo progetto di fuga l’uomo potrà tornare in libertà. Avrà sempre intenzione di lasciare Cukurova o gli ultimi avvenimenti gli avranno fatto cambiare idea?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Terra Amara. La soap – che si sta avvicinando al gran finale – tornerà in onda venerdì 10 maggio a partire dalle 21:30 su Canale 5, con tre nuovi episodi che si preannunciano davvero ricchi di sorprese. Curiosi di scoprire cosa accadrà? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati e scoprire – insieme a noi – le ultime news sulla soap turca.