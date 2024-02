L’esibizione di John Travolta con Amadeus e Fiorello durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, diciamolo, non ha lasciato il segno. Anzi è stata molto criticata sui social dagli addetti ai lavori, ma anche dal pubblico. A distanza di poche ore anche Fiorello ha commentato la gag con parole ironiche, ma al tempo stesso critiche!

Fiorello a VivaRai2!: “John Travolta e Amadeus: gag tra le più terrificanti della storia della televisione italiana”

L’appuntamento con “VivaRai2!… VivaSanremo!” di Fiorello, il DopoFestival della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 ha tenuto svegli milioni di spettatore registrando, dalle ore 2:01 alle 2:52, 1.573.000 spettatori con uno share del 58.25%. Un grandissimo successo per lo showman siciliano accompagnato in questa avventura da Alessia Marcuzzi, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, e tutta la banda – in diretta dall’Aristonello, il glass allestito all’esterno dell’Ariston. Durante la puntata Fiore ha commentato l’esibizione con l’amico Amadeus e John Travolta, tra gli ospiti più attesi della seconda serata della kermesse.

Senza troppi giri di parole, Fiore ha detto ciò che hanno pensato e scritto milioni di italiani:

Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia.

Non solo, durante la puntata il conduttore ha anche letto del secondo allarme bomba al Festival e lancia una proposta: «metterci d’accordo per il terzo… E, comunque, se l’allarme ci fosse stato poco prima del ballo del qua qua sarebbe stata una cosa buona e utile”!!».

Il web boccia la gag di Amadeus, Fiorello e John Travolta a Sanremo 2024: e scoppia la polemica

Dopo l’esibizione di John Travolta con Amadeus e Fiorello sulle note de “Il ballo del qua qua” i social sono letteralmente impazziti! La gag è stata bocciata e criticata da tutti con commenti ironici, ma anche pungenti. “IL BALLO DEL QUA QUA A #Sanremo24: Non so se avete notato l’eleganza di John #Travolta, che pur prendendo 500mila euro di cachet, butta a terra il cappellino dicendo “non credo mi stia come misura” ma in effetti ha detto: “il mona fino in fondo no” – scrive un utente, mentre un altro precisa – “una delle pagine più basse e scadenti della televisione Italiana, da class action per il risarcimento del canone“.

E ancora: “una pagliacciata che ha umiliato l’imagine di #travolta in nome dello share …..il punto più basso dei 5 Sanremo di Amadeus” e commenti come “ridicolo”, “imbarazzante” e c’è chi ipotizza che Travolta potrebbe anche licenziare il manager per questa pagliacciata. Intanto è scoppiata la polemica e circola una indiscrezione: l’attore americano avrebbe vietato alla Rai di diffondere il ballo negando così la liberatoria. Sarà davvero così?