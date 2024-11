Fiorella Mannoia torna con un nuovo progetto discografico. Esce venerdì 29 novembre “Disobbedire” (Oyà/Columbia Records/Sony Music), nuovo e attesissimo album di una delle voci italiane più amate: nove le tracce presenti nel disco, e che compongono un ritratto anche inedito dell’artista. Nello stesso giorno della pubblicazione dell’album esce anche il brano “La storia non si deve ripetere”.

Fiorella Mannoia, “Disobbedire” è il nuovo disco

“Disobbedire” è un album che celebra i 70 anni di Fiorella Mannoia. Il progetto discografico racchiude canzoni – alcune delle quali firmate dalla cantante in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia: brani che guardano al nostro tempo e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. Noi di SuperGuidaTv eravamo presenti alla presentazione del dico che ha avuto luogo presso la Sony Music Italia. Di seguito le dichiarazioni della cantante.

Politica, guerra e Netanyahu

Sul titolo che accompagna il nuovo album la cantante dichiara: “Disobbedire perchè l’umanità si è evoluta grazie ai disobbedienti. Noi dobbiamo obbedire alla nostra coscienza”.

L’artista affronta anche temi come la guerra e il rapporto con i giovani: “Ci troviamo con una guerra in Europa, non avrei mai pensato di avere paura, il futuro è dei giovani, noi ci preoccupiamo per loro, il problema lo hanno più loro che noi”.

Parlando poi del fatto di sposare le cause sociali o politiche, la Mannoia dichiara: “Andare sui palchi ad appoggiare non serve più a niente. Anzi, diamo anche fastidio. Con il mio lavoro lo faccio sui miei palchi, con i miei dischi, ma non voglio appoggiare più nessun politico”.

Alla domanda su Netanyahu e la condanna della Corte Europea, la Mannoia dice: “Li si sta facendo un massacro, giochiamo sulle parole se genocidio sia giusto o meno. Sono morte 50mila persone e non è partita una sanzione. È qualcosa di terribile, si bombardano ospedali, campi profughi, si impediscono gli aiuti umanitari. È contro ogni convenzione internazionale”.

Fiorella Mannoia: duetti con i giovani e Fondazione Una Nessuna Centomila

Sui duetti con gli idoli dei giovanissimi la cantante dichiara: “Alcune canzoni le capisco altre meno. Mi piace molto Geolier, Ariete. Cantare con le nuove generazioni? Se capita perchè no, se la canzone sta nelle mie corde ovviamente. Chi me la porti per me va bene, io parto dalla musica”.

alla domanda sulla Fondazione “Una Nessuna Centomila” l’artista dice. “Ci sarà un altro concerto, raccoglieremo fondi per i centri anti-violenza, che sono l’unico rifugio per le donne.