Gianmarco Tamberi è riuscito a superare il turno. Nonostante tre salti nulli, l’italiano ha conquistato un posto nella finale di salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Vediamo insieme quando e dove vedere questa gara che vedrà impegnato il portabandiera del nostro paese.

Finale salto in alto con Tamberi: quando è in programma

Non ci sarà soltanto Gianmarco Tamberi, nelle file dell’Italia, per la finale di salto in alto. Anche Stefano Sottile è qualificato per la gara che si disputerà sabato 10 agosto 2024 alle ore 19.10. Una finale sudata per Tamberi che soltanto pochi giorni fa era in un letto di ospedale con un calcolo renale che gli ha procurato febbre alta. La partenza per Parigi è stata quindi posticipata ma l’italiano ha provato con tutte le forze a essere in pista. È riuscito a qualificarsi con 2.64, stesso punteggio di Stefano Sottile, ma ha fallito quota 2.67 con tre salti nulli.

La diretta della finale di salto in alto maschile sarà trasmessa in chiaro su Rai2 ma i Giochi Olimpici di Parigi 2024 vanno in onda anche su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky e su Discovery che ha l’esclusiva dell’evento. È possibile vedere la gara anche su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

✅𝙏𝙖𝙢𝙗𝙚𝙧𝙞-𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚: 𝙢𝙞𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙞𝙪𝙩𝙖 Gimbo si qualifica per la notte dei desideri (sabato 10 agosto) con 2,24, avanti anche Stefano Sottile con la stessa misura: due azzurri in finale alle Olimpiadi di Parigi nel salto in alto Grana/FIDAL#Paris2024 pic.twitter.com/NRDp2nAZ4T — Atletica Italiana (@atleticaitalia) August 7, 2024

Il post dell’Italiano: “Terribile, ma siamo in finale”

Questa Olimpiade di Parigi non è iniziata nel migliore dei modi per Tamberi che nella cerimonia d’inaugurazione ha anche perso la fede nella Senna. Poi il piccolo problema di salute che comunque gli ha consentito di arrivare in finale. Sul suo profilo instagram, Tamberi ha postato un video della sua performance scrivendo:

“Terribile…. Ma siamo in finale! Ora due giorni per recuperare tutte le energie mancanti e sabato sarà tutta un altra storia!!! Grazie a tutti di cuore per il sostegno!!!!”.

I suoi avversari sono avvisati.