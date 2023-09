Quando va in onda la finale degli Europei volley maschile 2023? Tutto pronto per il gran finale degli Europei maschili di Pallavolo 2023 in programma al Palazzo dello Sport dell’Eur di Roma. Ecco la data di messa in onda in tv, l’orario e dove seguire il match.

Europei volley maschile 2023, la finale Italia-Polonia in tv: ora e data

Cresce l’attesa per la finale degli Europei di Pallavolo maschile 2023 che vedranno scontrarsi ltalia-Polonia. La diretta della finale è fissata per sabato 16 settembre 2023 dalle ore 21.00 in diretta su Rai1 al Palazzo dello Sport dell’Eur di Roma. Chi vincerà tra Italia e Polonia?

Un grandissimo risultato per l’Italia di Fefé De Giorgi che, dopo aver battuto nella semifinale la Francia con il risultato di 3-0, va a caccia della vittoria finale. Uno scontro che si preannuncia imperdibile con i pallavolisti italiani pronti a tutto pur di battere la Polonia. Durante la finale di sabato 16 settembre 2023 sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per l’occasione l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai1.

Italia-Polonia, la finale dei Campionati Europei di Pallavolo maschile 2023 in diretta tv su Rai1

Chi vincerà la finale dei Campionati Europei di Volley Maschile 2023 tra Italia-Polonia? Le due squadre sono pronte a contendersi il primo e secondo posto nella classifica finale della competizione pallavolistica organizzata con cadenza biennale dalla CEV.

La finale sarà trasmessa in diretta da Roma e, data l’occasione, approda anche in prima serata su Rai1. Milioni di italiani sono pronti a tifare per gli Azzurri nella corsa finale per conquistare il prestigiosissimo titolo che, in caso di vittoria, sarebbe il loro ottavo agli Europei. Se gli azzurri di Fefé De Giorgi dovessero spuntarla in campo sulla Polonia, l’Italia della Pallavolo maschile conquisterebbe un importante record diventando una delle nazionali di volley più forte degli ultimi anni.

L’appuntamento con la finale degli Europei di Volley Maschile 2023 tra Italia-Polonia è per sabato 16 settembre 2023 dalle ore 21.00 in prima serata su Rai1.