Pronti per la Finale del GF Vip? Forse non del tutto, ma occorre sbrigarsi. Manca poco, anzi pochissimo. Dopo tre mesi il reality condotto da Alfonso Signorini sta per chiudere i battenti e chiunque dei telespettatori potrebbe far parte del pubblico che applaude i propri beniamini. Come? Ecco tutte le informazioni che ti occorrono per finire in tv durante l’ultima serata, quella più importante, del programma di Canale 5.

Finale GF Vip: come far parte del pubblico con un applauso

A causa delle disposizioni per contrastare il Coronavirus gli studi televisivi sono senza pubblico già da un mese. Nonostante ciò le puntate del GF Vip sono comunque andate avanti come se nulla fosse con Pupo e Alfonso Signorini da soli a Milano in un altro studio televisivo rispetto a quello del reality che si trova a Roma.

Ora, in vista della Finale, però, per coinvolgere i telespettatori a casa e farli sentire parte dello show, ma soprattutto per far sentire un po’ di calore in più ai protagonisti in corsa verso la vittoria, la produzione ha inventato qualcosa di nuovo per diminuire le distanze sociali e rendere tutti protagonisti.

Di cosa si tratta? Come si può riuscire a far parte del pubblico della Finale del GF VIp 2020 senza recarsi negli studi televisivi di Roma? Ecco tutte le informazioni che occorrono per poter finire in tv in una delle serate più importanti dell’ammiraglia Mediaset. Basteranno, infatti, pochi e semplici mosse ed un account Instagram per vedersi in onda.

Procediamo dunque per step. Se avete un account Instagram siete a cavallo, se non lo avete ancora, invece, correte a farne uno. Una volta entrati tutti nel magico mondo del social in questione il più è fatto.

Per il resto basta:

creare un video di 15 secondi mentre si fa un applauso. Inserire il tag @grandefratellotv inserire gli hashtag: #GFVIP e #IoRestoaCasaconGFVIP Condividere il video nelle proprie Stories su Instagram.

Facile no? I migliori verranno scelti e mandati in onda !

Adriana Volpe spiega come far parte del pubblico del GF Vip

In queste ore che ci separano dalla finale, su Instagram soprattutto, ma anche sugli altri account social del reality, gli ex concorrenti di questa edizione hanno spiegato a tutti i fan come far parte della Finale del reality rimanendo comodamente a casa propria.

Ecco la spiegazione di Adriana Volpe, vincitrice morale del GF Vip 2020 che si è dovuta ritirare per colpa di gravi problemi in famiglia, ma che sicuramente ben presto ritroveremo in tv dopo l’ottimo percorso svolto nella casa più spiata d’Italia.