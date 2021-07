Tutto pronto a Londra per la finale degli Europei 2021. La partita in programma domenica 11 luglio 2021 sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Sky. Il match decreterà quale Nazionale di calcio tra Italia e Inghilterra sarà campione d’Europa nel torneo per Nazioni.

Finale Europei 2021 in tv: giornalisti Rai positivi al Covid

Una Nazionale Italiana chiusa nella “bolla” di Coverciano, che però nelle ultime ore si è appresa la notizia, che la cosiddetta “Bolla” sia stata interessata da alcuni casi di positività al Covid. I casi verificati non hanno a che fare con i calciatori o con lo staff tecnico, ma con i giornalisti della Rai che seguono la Nazionale.

Covid a Coverciano prima della finale degli Europei

L’allarme è scattato dopo che alcuni operatori e giornalisti della Rai sono risultati positivi ai test effettuati. I cronisti contagiati sono tre, tra loro figura anche il telecronista italiano ufficiale degli Europei 2021 Alberto Rimedio. La notizia è stata anticipata dall’ANSA. Il centro stampa è stato sanificato e chiuso a tutti i giornalisti in via precauzionale.

Per un telecronista sportivo la finale di una competizione calcistica così importate è un sogno che si avvera, purtroppo la positività al Covid ha ostacolato la partecipazione del cronista Alberto Rimedio alla finale degli Europei 2021 tra Italia e Inghilterra.

Coverciano conferenza stampa da remoto

La conferenza stampa in presenza, prevista per oggi prima della partenza di domani della Nazionale per Londra, è stata annullata. Leonardo Bonucci risponderà alle domande dei giornalisti accreditati da remoto.

Lo staff di giornalisti e operatori della Rai si sta sottoponendo in queste ore ai tamponi, una volta avuti i risultati si dovrà poi formare la squadra che seguirà la finale da Londra. Il telecronista sarà sostituito da un altro collega della Rai. Al momento non è ancora noto chi sostituirà Alberto Rimedia alla finale degli Europei 2021 di calcio.