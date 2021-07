Con la vittoria dell’Inghilterra contro la Danimarca, l’Italia ha potuto conoscere quale sarà la sua sfidante alla finale degli Europei 2021. Italia – Inghilterra sono quindi le due squadre che si contenderanno il titolo di Campione d’Europa nel torneo per Nazioni. Vediamo quando andrà in scena il match, con l’orario della partita e come vederla in tv e streaming.

Finale Europei 2021, Italia – Inghilterra: dove vedere la partita in Tv

L’attesissima partita si disputerà domenica 11 luglio 2021 allo stadio Wembley di Londra. La diretta del match che vale la coppa come Nazione campione d’Europa e che vede sfidarsi Italia – Inghilterra inizierà alle ore 21.00 in punto. La partita sarà trasmessa sia su Rai 1 che su Sky.

Il successo in Tv della Nazionale Italiana

L’amore per la Nazionale di Calcio Italiana, è l’unica cosa “contagiosa” di cui il nostro paese aveva bisogno in questo momento. Gli italiani si sono riuniti attorno agli Azzurri di Roberto Mancini e hanno seguito le prodezze dei calciatori incollati alle tv. A dimostrazione del successo televisivo della Nazionale di Calcio Italiana ci sono i dati d’ascolto di questa edizione degli Europei paragonati alle altre edizioni e ai Mondiali. L’ultima partita che ha permesso all’Italia di accedere alla finale degli Europei 2021 è stata seguita da circa 20 milioni di telespettatori tra Rai 1 e Sky.

Mattarella o Draghi alla finale degli Europei 2021 a Wembley?

Dal Quirinale è arrivata in questi minuti la conferma della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella allo stadio di Wembley a Londra per la finale degli Europei 2021 Italia – Inghilterra, che si disputerà domenica 11 luglio 2021.

Una presenza molto richiesta anche dal pubblico televisivo che ricorda con affetto la storica presenza del Presidente della Repubblica Sandro Pertini ai Mondiali del 1982. Immagini passate alla storia e che sono rimaste nel cuore degli italiani, ecco perchè la maggior parte del pubblico ha chiesto a gran voce anche sui social la presenza del Presidente Sergio Mattarella alla finale di domenica sera tra Italia – Inghilterra.