In attesa della finale di Champions League, Tottenham e Manchester United si sfidano per alzare la coppa dell’Europa League. Scopriamo insieme quando è previsto il derby inglese e dove sarà trasmesso in tv, in chiaro e in streaming.

Tottenham – Manchester United, finale di El: dove vederlo in tv

Se in Premier è il Liverpool a dominare il campionato, Tottenham e Manchester United, rispettivamente diciasettesima e sedicesima, si giocano a sorpresa la finale di Europa League. Le due formazioni inglesi cercano di dare un senso alla loro stagione, chi vince la competizione europea infatti sarà qualificata di diritto alla fase campionato della prossima UEFA Champions League. Un traguardo che le due squadre non sono riuscite a ottenere in campionato.

Ma dove va in onda la finale? Tottenham e Manchester United giocheranno allo stadio San Mamés di Bilbao per vincere la UEFA Europa League della stagione 2024/25. La gara è in programma per mercoledì 21 maggio 2025 alle ore 21.00 e sarà trasmessa in tv e in chiaro. Ad avere i diritti è infatti Tv8 che trasmetterà anche il pre-partita, i telecronisti saranno Stefano Borghi e Luca Marchegiani. Sarà possibile vedere il match anche per gli abbonati di SkySport (sui canali Sky Sport Uno, numero 201, Sky Sport Calcio e Sky Sport, numero251). La partita è visibile anche in streaming su Now e SkyGo.

Curiosità e percorso semifinali

Manchester United e Tottenham sono arrivati in finale dopo aver sconfitto rispettivamente l’Athletic Bilbao e il Bodo/Glimt, formazione norvegese. La competizione era ufficialmente partita l’11 luglio 2024, con il primo turno di qualificazione, e si concluderà quasi un anno dopo, il 21 maggio. Detentore del titolo è l’Atalanta, che ha battuto in finale il Bayer Leverkusen per 3-0. Anche nella stagione 2018/19 in finale arrivano due inglesi, allora il Chelsea di Sarri ebbe la meglio sull’Arsenal. Ora a vincere sarà una tra gli Spurs e i Red Devils.