La Copa America 2021 arriva al suo epilogo e lo fa proponendo una delle partite più affascinanti della storia del calcio internazionale, Argentina – Brasile, Messi contro Neymar. Due grandi squadre protagoniste del calcio sudamericano si contenderanno il titolo. Il Brasile vuole difendere il titolo conquistato nel 2019. L’Argentina è reduce dai grandi successi contro l’Ecuador e contro la Colombia. Ma vediamo dove vedere in tv la finale di Copa America tra Argentina e Brasile e a che ora è previsto il match.

Finale di Coppa America Argentina – Brasile: quando in tv, data e orario

La finale di Coppa America si giocherà nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio 2021. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 2.00 (ora italiana). Brasile e Argentina si contenderanno il titolo in quello che da molti è considerato il vero tempio del calcio: lo stadio Maracanã di Rio de Janeiro.

Dove vedere in tv e streaming la finale di Copa America 2021

La partita tra Brasile e Argentina sarà trasmessa in chiaro o a pagamento? La gara sarà trasmessa da Sky, sul canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite), quindi a pagamento.

La finale sarà inoltre visibile, inoltre, anche su Eleven Sports, dove sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma per avere la possibilità di scaricare l’app sulla smart Tv per seguire la partita o comprare un singolo evento al costo di circa 5 euro(4,99 per l’esattezza).

Dove seguire la partita in streaming Argentina – Brasile

Come di consueto sarà possibile seguire l’evento calcistico anche in streaming e quindi su dispositivi come: pc, notebook, smartphone e tablet. Per gli abbonati Sky è previsto seguire la partita su Sky Go. In alternativa è possibile seguire il match attraverso NOW, il servizio live e on demand di Sky. La finale della Copa America potrà essere seguita acquistando anche solo il singolo evento, su LIVENow.

Per gli amanti del calcio internazionale le possibilità di seguire questa finalissima, tra due squadre che del calcio hanno scritto e continuano a scrivere bellissime pagine di storia, sono tante. Non resta che scegliere la modalità più convincente e visto l’orario sacrificare una notte di sonno.