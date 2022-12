Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il film “Filumena Marturano” diretto dal regista Francesco Amato con protagonisti gli straordinari Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Una “Filumena Marturano” che non fa rimpiangere sicuramente quella interpretata interpretata da Sophia Loren nel film “Matrimonio all’italiana” con il grande Marcello Mastroianni e diretto dal regista Vittorio De Sica.

Filumena Marturano: Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo straordinari.

La “Filumena Marturano” interpretata da Vanessa Scalera vale quanto quella interpretata dalla grande Sophia Loren, perchè l’attrice è riuscita nell’intento di non copiare la Loren nazionale, ma di rendere vera e nuova la sua Filumena. Nessun paragone, solo la consacrazione di un’attrice e la consapevolezza di aver trovato dopo tanti anni una grande interprete all’altezza di questo ruolo che in passato, oltre a Sophia Loren era stato di un’altra grande interprete, Titina De Filippo. Sicuramente un’eredità difficile da raccogliere quella di Sophia Loren e Marcello Mastroianni, eppure Vanessa Sclera e Massimiliano Gallo ci sono riusciti. Dando vita alla loro Filumena Marturano senza creare imbarazzo, cosa non semplice.

Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo non fanno rimpiangere Sophia Loren e Marcello Mastroianni

Che dire poi del sodalizio artistico tra Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, venutosi a creare negli anni grazie anche alla serie tv Imma Tataranni. Una crescita di intensità tra i due attori che li posiziona in vetta alla classifica delle coppie più amate della tv dal grande pubblico. Una coppia collaudata e di grande successo, che ben si sposa con opere indimenticabili come quella andata in onda ieri sera in prima serata su Rai 1 e che ha raccolto davanti alla tv ben 3.467.000 spettatori con uno share del 21.5%.

I due attori non si sono sicuramente impantanati in un remake di “Matrimonio all’italiana”. Impossibile accostarsi a due giganti del cinema italiano come Loren e Mastroianni. Stessa idea per il regista che ha saputo creare un’opera all’altezza di quella di Vittorio De Sica e Ama ancora del Grande Eduardo De Filippo. A loro volta però Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e il regista Francesco Damato, ci hanno donato una nuova e grande interpretazione della commedia di Filomena Marturano di De Filippo.

Filomena Marturano: un cast all’altezza dell’opera di De Filippo

Che dire poi degli altri interpreti, una cura anche nella scelta dei personaggi secondari: Nunzia Schiano ne è un esempio. Impareggiabile la sua sapienza artistica, una vera colonna portante del teatro. Bravissimo anche Massimiliano Caiazzo, un talento che pian piano sta costruendo una carriera straordinaria e che merita l’attenzione degli addetti ai lavori.

Una menzione speciale al regista Francesco Amato che ha creato una rivisitazione che va a scavare nella commedia originale di Eduardo facendola risplendere di luce propria grazie a un lavoro attento e meticoloso unito alla bravura degli interpreti.