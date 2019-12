Film di Natale 2019 2020 in tv, ecco la programmazione Disney completa

Tutti pronti per i film di Natale 2019-2020 in tv? Volete sapere la programmazione Disney completa, ovvero i cartoni animati che potrete vedere e rivedere durante le Feste per entrare ancor di più nel clima e divertirvi insieme ai più piccoli di casa? Ecco qui tutti gli appuntamenti che non potrete perdere. Ci sono cartoni animati per tutti i gusti. Che altro occorre dunque? Una coperta calda, una cioccolata in tazza e tanta voglia di sognare.

Film di Natale 2019-2020 in tv: le 3 Reti Rai

La Bella e la Bestia, Cenerentola, Alla ricerca di Nemo: sono questi alcuni dei titoli dei cartoni animati Disney che vedremo andare in onda durante le Feste di Natale. Potremmo tornare a sognare con Belle in grado di spezzare l’incantesimo e di vivere con il suo principe azzurro in un castello magico. Potremo vivere una vera e propria avventura nel più profondo degli oceani alla ricerca di un pesciolino molto particolare. Ecco tutti gli appuntamenti su Rai 1 e Rai 2.

RAI 1

mercoledì 25 dicembre – La Bella e la Bestia (live action)

giovedì 26 dicembre – Cenerentola

RAI 2

giovedì 19 dicembre 2019 – ore 21:20 – Principe Azzurro Cercasi

lunedì 23 dicembre 2019 – ore 21:20 – Alla ricerca di Nemo

martedì 24 dicembre 2019 – ore 21:20 – Alla Ricerca di Dory

giovedì 26 dicembre 2019 – ore 21:20 – Ratatouille

venerdì 27 dicembre 2019 – ore 21:20 – Saving Mr Banks

RAI Gulp

domenica 22 dicembre – ore 20:35 – La regina delle nevi



Programmazione Natale 2019-2020: Mediaset

Il Natale in tv sarà per grandi e piccini. Su La5, canale 30 del digitale terrestre, stanno già trasmettendo parecchi film natalizi capaci di emozionare i telespettatori e traghettarli così nello spirito delle Feste. Niente cartoni animati Disney, ma tanti film in grado di spargere in qua e in là un po’ di magia e amore. Grande attesa, invece, c’è per la programmazione di Canale 5 e Italia 1. Scopriamola in dettaglio.

CANALE 5

martedì 17 dicembre 2019 – 21:30 circa – Il Libro della Giungla (live action)

lunedì 23 dicembre 2019 – 21:30 circa – Il Grande Gigante Gentile ( IL GGG)

ITALIA 1

domenica 22 dicembre 2019 – ore 16:30 – La sposa cadavere

Programmazione Disney Natale: gli altri Canali

Altri film o cartoni animati interessanti da guardare tutti insieme? Ce ne è davvero per tutti i gusti!

TV2000

28 dicembre 2019 ore 21:15 Basil l’Investigatopo

4 gennaio 2020 ore 21:15 Oliver & Company.

Paramount