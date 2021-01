Siete indecisi su quale film vedere stasera in tv? Il nostro team vi consiglia di vedere il film Peter Rabbit, una pellicola a “tecnica mista” del 2018 diretto da Will Gluck, della durata di circa 95 minuti, in onda questa sera alle ore 21 su RAI 2 in prima visione tv.

Il film da vedere stasera, 3 gennaio: Peter Rabbit

Peter Rabbit è uno scatenato coniglietto che in compagnia dei cugini e delle sorelle sta facendo letteralmente impazzire lo scorbutico Thomas MgGregor, che ha la sfortuna di abitare in campagna nelle vicinanze della loro tana. La disfida tra gli animali e il vecchio va avanti da tempo ma ha termine quando Thomas perde la vita per un infarto.

Peter e gli altri festeggiano con un grande party nella dimora del deceduto, ignari che il pronipote dell’uomo ed erede della casa, il giovane Thomas, sia prossimo a prenderne possesso.

Così come il parente il ragazzo mal sopporta le invasioni di Peter & Co., soliti rubare frutta e verdura dall’orto, e prosegue così la tradizione familiare nel tentativo di eliminarli. La presenza della bella vicina Bea, una pittrice amante della natura e amica di Peter, rischia di aprire a dinamiche inattese ma la guerra è tutt’altro che finita.

La recensione del film

Chi ha avuto occasione di vedere il bio-pic Miss Potter (2006), nel quale Renée Zellweger vestiva i panni dell’omonima illustratrice di libri per bambini, conoscerà già il personaggio di Peter Rabbit, in Inghilterra una vera e propria icona amata da generazioni di fanciulli.

Dopo la realizzazione di una serie animata uscita nel 2012, sei anni più tardi lo scatenato coniglietto sbarca anche sul grande schermo in una versione live-action, che mescola riprese dal vivo con la computer grafica, utilizzata per dar vita al protagonista e ai numerosi animali che compaiono all’interno della storia. Il risultato è un’opera divertente e scanzonata, indirizzata in primo luogo ai più piccoli ma capace di intrattenere con gusto anche il pubblico adulto, grazie ad una regia ad alto ritmo e un ad un humour semplice e intuitivo.

Le gag puntano molto sulla fisicità e in questo gran merito va dato all’ottima interazione tra gli attori e i loro “colleghi” in CG, con tanto di citazioni a grandi classici della comicità moderna come Tutti pazzi per Mary (1998). La trama è lineare e prevedibile ma questo non inficia la gradevolezza dell’ora e mezzo di visione, sempre pronta a reindirizzare un moderno immaginario cinefilo, sia questo di marchio action con rallenty e scene alla Fast & Furious o più affine alle rom-com del nuovo millennio.

Romanticismo, buoni sentimenti e un pizzico di retorica sono al servizio di una sceneggiatura che viaggia spedita e sicura, garantendo una buona varietà di situazioni e figure corollarie che completano degnamente il quadro generale.

