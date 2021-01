Siete indecisi su quale film vedere stasera in tv? Il nostro team vi consiglia di vedere il film Forsaken – Il fuoco della giustizia, un film western del 2015 diretto da Jon Cassar, della durata di circa 90 minuti, in onda questa sera alle ore 21.15 su IRIS.

Il film da vedere stasera, 12 gennaio: Forsaken – Il fuoco della giustizia

Nel 1872, dopo aver combattuto nella Guerra di Secessione, John Henry fa ritorno a casa per scoprire che l’amata madre, da tempo malata, è morta. I rapporti col padre Samuel, reverendo della comunità locale, sono tesi da tempo per via della propensione di John alla violenza.

Ma l’uomo non è ormai più quello di un tempo, le atrocità e le sofferenze che ha visto sul campo di battaglia lo hanno cambiato profondamente, tanto che è ora solito girare disarmato. I suoi propositi di condurre una vita pacifica e di farsi finalmente perdonare dal genitore rischiano di venire meno quando una banda di fuorilegge, al servizio del losco proprietario terriero James McCurdy, inizia a minacciare gli abitanti della zona affinché vendano a un prezzo ridicolo le loro proprietà.

John, temuto da tutti per le sue rinomate abilità da pistolero, inizialmente cerca di stare in disparte ma quando i criminali si spingono troppo oltre sarà costretto ad imbracciare nuovamente le armi.

La recensione del film

Tra i tanti western realizzati negli ultimi anni, molti dei quali rimasti inediti in Italia o usciti direttamente per il mercato home video, Forsaken – Il fuoco della giustizia è probabilmente quello dal sapore più classico, che sembra uscito da un’altra epoca nella gestione di tempi e modi e nella sua riproposizione di una storia semplice ma accattivante nelle sue dinamiche base.

La struttura archetipica, in cui un eroe tormentato da quanto vissuto nella guerra civile prende le difese dei più deboli per riportare la giustizia in una piccola cittadina del west, è piacevolmente familiare, lontana da qualsiasi logica crepuscolare e oltranzista che negli ultimi anni ha spesso inflazionato il genere. Quel che conta nei novanta minuti di visione è infatti la preparazione alla resa dei conti finale, tramite uno scavo psicologico lineare che prepara il campo all’ultima mezzora, dove la tipica azione a tema fa finalmente capolino con una messa in scena sobria e avvincente al contempo.

Il film è frutto di un progetto a lungo covato dal regista Jon Cassar, al suo esordio in un lungometraggio, e dal protagonista Kiefer Sutherland: i due avevano già collaborato in oltre cinquanta episodi della serie cult 24. Il cast è impreziosito dalla presenza di Demi Moore nel ruolo di interesse femminile e da Donald Sutherland, che pur avendo già lavorato col figlio in altre pellicole, qua ne condivide per la prima volta le stesse scene.

Il risultato è un’operazione piacevolmente nostalgica, dove ogni dettaglio sembra preparato a tavolino per soddisfare i numerosi amanti del genere, e scorre liscia come l’olio, attraversando tutte le fasi che il pubblico si aspetta. Seppur parzialmente prevedibile, Forsaken – Il fuoco della giustizia rimane un gustoso divertissement che riporta alle atmosfere old school del cinema di cowboy e saloon.

