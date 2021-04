Tre nuove produzioni in partenza per quel che riguarda la Fiction Mediaset che segnano il ritorno sullo schermo degli attori più amati e seguiti dal pubblico che ama questo genere di prodotto.

Fiction Mediaset: 3 nuove produzioni in arrivo sull’ammiraglia, canale 5

Le fiction Mediaset a cui ci riferiamo sono le seguenti:

“Fosca Innocenti” con Vanessa Incontrada e Francesco Arca; “Storia Di Una Famiglia Perbene” con Simona Cavallari e Giuseppe Zeno “Piu’ Forti Del Destino” con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Sergio Rubini, Loretta Goggi

“Fosca Innocenti”, di cosa parla e i protagonisti

A fine aprile, a Roma, sono cominciate le riprese di “Fosca Innocenti”, il set si sposterà in seguito ad Arezzo, altra location scelta per la fiction. “Fosca Innocenti”, segna il ritorno sullo schermo di Vittoria Incontrada nel ruolo di un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Fosca ha un punto debole: il suo amico Cosimo, titolare dell’enoteca vicina al commissariato a cui presta il volto Francesco Arca. La serie, diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy, lo stesso regista di “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno, thriller melò che vedremo in onda nella stagione tv 2021-2022.

Ancora avvolta nel mistero la trama ma potrebbe toccare il mondo dell’agriturismo e dell’ippica. Vanessa Incontrada manca dalle fiction Mediaset da “Angeli” (2014). L’ultima serie per Rai1 è stata “Come una Madre” (2020).

“Storia di una famiglia perbene”: di cosa parla, trama e protagonisti

Da poco sono iniziate le riprese di “Storia di una famiglia perbene”, regia di Stefano Reali, produzione 11 Marzo. La serie, con protagonisti Simona Cavallari e Giuseppe Zeno, è liberamente ispirata al best- seller di Rosa Ventrella.

Il racconto si svolge a Bari tra il 1985 e il 1992 e racconta dell’amicizia tra Maria, figlia di pescatori, e Michele, figlio del boss Nicola Straziota. Anni Ottanta. Dei ragazzini trascorrono la loro adolescenza nei quartieri della Bari vecchia rincorrendosi e vivendo spensierati. Maria cresce insieme ai due fratelli più grandi, Giuseppe e Vincenzo. È una bambina piccola e bruna con tratti selvaggi che la rendono diversa. Ha un modo di fare burbero e insolente tanto da guadagnarsi il soprannome di Malacarne. Vive immersa in una terra senza tempo, in un rione fatto di soprusi subìti e inferti, in cui è difficilissimo venire a patti con la vita.

Ma aldilà delle figure fraterne il punto fermo della sua vita rimane Michele, sia in adolescenza che in età adulta dove il sentimento fraterno si trasforma in qualcosa di più profondo. Le famiglie rispettive, sono in conflitto, ma questo non impedisce loro di vivere una intensa storia d’amore. Un amore che, anche se impossibile, li preserva dal rancore verso il resto del mondo e dalla decadenza che li circonda.

“Più Forte del Destino” di cosa parla, trama e protagonisti

In lavorazione anche “Più forti del destino”, regia di Alexis Sweet, prodotto da Fabula Pictures. Protagonisti Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Sergio Rubini e Loretta Goggi. “Più forti del destino”, adattamento della serie-evento francese “ Le Bazar de la Charité”, è ambientata nella Palermo del 1886. Durante l’inaugurazione della Mostra dall’esposizione Nazionale, con la folla che si accalca tra le rinomate meraviglie tecnologiche (tra le quali il cinema), scoppia un violento incendio. Le vittime sono per lo più donne. Una storia con protagoniste le donne della Sicilia di fine secolo, con le ingiustizie che sono costrette a subire in una società maschilista che fatica a cambiare.

Tre nuove produzioni in partenza per la Fiction Mediaset dunque, che sicuramente ci coinvolgeranno per la forza del racconto, le location inedite, i personaggi e gli attori che da sempre sono i beniamini del pubblico italiano. Tre nuove fiction che andranno ad arricchire la programmazione di Canale 5.