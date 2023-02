Siamo arrivati già alla quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Questa sera gli artisti si esibiranno accompagnati da ospiti d’eccezione reinterpretando alcuni grandi successi dagli anni ’60 fino ad oggi. Noi di SuperGuidaTV abbiamo assistito alle prove al Teatro Ariston di alcuni artisti. Vi possiamo dire in anticipo le nostre impressioni.

Festival di Sanremo 2023, le prove dei duetti: Giorgia con Elisa, Elodie e Mengoni

Il primo che abbiamo visto provare sul palco di Sanremo 2023 è stato Marco Mengoni assieme al Kingdom Choir nel brano Let it be dei Beatles. Prima viene letto un messaggio del coro che è onorato di cantare Lennon/McCartney. Mengoni inizia a cantare ed è già magia. La sua voce si unisce alla perfezione a quella dei coristi. Mengoni non sbaglia un colpo e siamo sicuri che questa esibizione possa finire sul podio.

Prove da brividi quelle di Giorgia ed Elisa con un piccolo fuori programma. Elisa inizia a cantare ma si accorge che qualcosa non va. La cantante friulana alza la mano e interrompe dicendo che sono stati scambiati i microfoni: “Non vorrei fare la fine di Blanco”, dice scherzando. Le due artiste cantano i loro successi, Luce e Di Sole e D’Azzurro. Elisa tira fuori anche un megafono a metà esibizione. Le loro voci si modulano all’unisono e l’interpretazione è da 10 e lode. Al termine, gli addetti ai lavori e i giornalisti hanno applaudito fragorosamente la loro performance. Giorgia ed Elisa si sono abbracciate. Tra loro oltre ad una forte stima professionale c’è anche una grande amicizia.

Le prove di Mara Sattei con Noemi, LDA con Britti, ed Elodie con Big Mama

Ad arrivare sul palco sono poi Mara Sattei e Noemi. Le due cantano “L’amour toujours” di Gigi D’Agostino. Le loro voci hanno timbri diversi e si uniscono all’unisono. E’ poi la volta di Lazza con Emma Marrone. L’artista ha scelto di cantare “La fine” di Nesli. L’esibizione è stata ripetuta in quanto anche Emma aveva problemi di audio. Infatti l’artista al termine della prima prova ha dichiarato di aver avuto dei problemi in cuffia. I due ripetono l’esibizione e questa volta il risultato è decisamente migliore.

Ottima anche l’esibizione di LDA con Alex Britti. Quando il chitarrista ha fatto la sua apparizione sul palco dell’Ariston per lui è scattato l’applauso. LDA ha dato un tocco pop al brano accompagnato dalla sapiente chitarra di Britti, fenomeno vero. Sensuale e brillante l’interpretazione di Elodie con Big Mama. L’artista si è presentata vestita con una pelliccia e durante l’esibizione di American Woman di Lenny Krawitz ha sfoggiato la sua potenza vocale graffiante e black.

Il ritorno al Festival di Sanremo 2023 di Lorella Cuccarini

Grande ritorno sul palco di Lorella Cuccarini che con Olly si esibirà in “La notte vola”. Qualcosa però durante l’esibizione sembra essere andato storto. Non è chiaro se Lorella Cuccarini si sia fatta male cadendo a terra. Quel che è certo è che la showgirl e insegnante di Amici riesce sempre a catturare l’attenzione con il suo fisico tonico e snello. La Cuccarini fa davvero invidia alle ventenni di oggi.

Divertentissimi e colorati i Colla Zio assieme a Ditonellapiaga in Salirò di Daniele Silvestri. Ditonella ha personalità e carisma e sembra integrarsi alla perfezione nel gruppo di giovani ragazzi. L’ultima prova a cui assistiamo è quella di Ultimo con Eros Ramazzotti. Eros filma col cellulare prima della prova, mentre Ultimo sta al piano. I due artisti romani fanno un medley di Ramazzotti: “Adesso tu”, poi “Un’emozione per sempre” e “Più bella cosa. E’ l’inizio di una nuova collaborazione tra i ragazzi di periferia? I fan ci sperano.