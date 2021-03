Il Festival di Sanremo è ormai ai nastri di partenza. Proprio questa mattina si è svolta la tradizionale conferenza stampa allestita quest’anno al Casinò alla presenza di pochi giornalisti. A prendere la parola per primo è stato un emozionato Amadeus che ha voluto sottolineare come il Festival possa essere il primo tassello per un ritorno alla normalità.

Festival Sanremo 2021, Amadeus: il ritorno alla normalità

Nella prima conferenza stampa durante la settimana del Festival di Sanremo 2021, ad un giorno dal via, Amadeus ha detto: “Sono felice. Per me Sanremo inizia adesso. Sono davvero molto emozionato: lo ero anche l’anno scorso ma quest’anno vuol dire anche che ci siamo. E’ stato un percorso difficilissimo e voglio ringraziare chi ha voluto fortemente questo festival: la Rai, chi lavora con me, gli autori. Da qui si riparte: quando ho sentito della Sardegna zona bianca sono esploso di felicità. Spero che sia un ritorno alla normalità, l’inizio di tante cose belle, come la riapertura a fine mese di teatri e cinema. Sono felice di portare 5 serate di intrattenimento e di serenità. Regaleremo al pubblico 5 serate di belle canzoni e l’amicizia e l’allegria che speriamo entrino nelle case”.

Intanto, per domani sera è stata annunciata l’esibizione dei primi 13 Big in gara (lista in ordine alfabetico): Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce e Di Martino, Coma Cose, Fasma, Michielin-Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazzé. Ospiti della prima serata Diodato, Loredana Berté, l’infermiera Alessia Bonari, divenuta un simbolo della lotta al coronavirus, e la Banda della Polizia con Stefano Di Battista e Olga Karanova.

Ad affiancare Amadeus nella prima serata la bellissima e talentuosa Matilda De Angelis. La conferenza è poi proseguita con un annuncio a sorpresa.

Sanremo 2021: Amadeus chiama Laura Pausini

Dopo la vittoria al Golden Globe, Laura Pausini sarà ospite mercoledì sul palco dell’Ariston. “Mi voglio complimentare con Laura Pausini per il Golden Globe meritatissimo e sono orgoglioso di annunciare che Laura sarà al festival mercoledì per cantare la canzone che le è valsa questo premio importantissimo“, ha detto Amadeus.

Ad intervenire in collegamento è stata la stessa Pausini: “Sto vivendo questa cosa che mi sembra un po’ irreale. Vi ringrazio molto per avermi fatto collegare con voi, è lì che la mia carriera è iniziata. È tutto così inaspettato, così, incredibile non so cosa dire, non ci sono parole, ci sono solo cuori che battono, emozioni senza fine, e tanta Italia. Sono in una zona arancione, ma mi sento bianca, rossa e verde“.

Fiorello: incursione in conferenza stampa

Terminato il collegamento, Fiorello fa la sua incursione mascherato: “Questo è un Festival che comunque andrà sarà indimenticabile: sono onorato di esserci. Ieri a Domenica In hanno fatto vedere un estratto e di quel che è stato mostrato non c’era nulla di preparato. E quindi non abbiamo preparato nulla. Se poi non ci viene nulla, siamo fottuti. Io e Amadeus siamo come gli inseparabili: secondo me neanche Renzi riuscirebbe a dividerci“.

Lady Gaga a Sanremo? Tutte le news

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Amadeus interviene sulla questione Lady Gaga: “Mi piacerebbe averla, magari. So che è molto impegnata con il film. Non c’è la possibilità“, ha spiegato.

A chi poi ha criticato la kermesse ritenendo il suo svolgimento una mancanza di rispetto, Amadeus ha replicato: “Non ho mai pensato fosse una mancanza di rispetto fare 5 serate di spensieratezza e cercheremo di farlo al meglio e con grande rispetto per tutti. Proprio per questo non ho mai pensato di lasciare il Festival: quando Coletta e Salini mi hanno convocato a maggio ho detto sì e ho iniziato a pensare al Festival”.

“E’ stato un Festival immaginato nell’ipotesi che a marzo fossimo ormai fuori dalla pandemia, magari non del tutto, ma ormai fuori. Così non è stato e il progetto è stato continuamente cambiato. Solo il 4 febbraio abbiamo avuto la definizione del protocollo. Certo, la mancanza di pubblico è stato l’elemento definitivo: Fiorello mi ha chiamato e mi ha ribadito la necessità di farlo anche perché è un modo di far lavorare tanti, più di un settore. La musica è importante“.

Sulle performance di Achille Lauro, il direttore artistico ha fornito delle interessanti anticipazioni: “All’interno dei cinque quadri di Achille Lauro ci saranno Giacomo Castellana, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, Emma Marrone, Monica Guerritore, Rosario Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra“.

Fiorello intanto sta preparando dei numeri musicali e rivela che tra gli ospiti ci sarà Enzo Avitabile per un omaggio a Renato Carosone. “Coinvolgerò anche Amadeus in una versione di Caravan Petrol, tratta dal film Passione di Turturro”, ha poi rivelato. Amadeus ha poi escluso una partecipazione sul palco degli 883. Presente nella serata di sabato Umberto Tozzi. Poi sull’ospite più atteso al Festival, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, Amadeus ha raccontato un curioso retroscena: “Io e Zlatan ci mandiamo spesso dei messaggi. Lui sa che noi siamo molto molto interisti e ci prendiamo un po’in giro. Avremo uno Zlatan diverso da quello che conosciamo: è un calciatore che divide, ma nella quotidianità è un ragazzo molto simpatico e aggiungerà divertimento a quello che stiamo pensando. Zlatan ha voluto Sinisa Mijalovic in una delle serate per raccontare la loro amicizia e canteremo tutti e quattro Io, vagabondo“.

Oltre a Matilde De Angelis, confermate le altre presenze femminili: Elodie, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli, Beatrice Venezi che condurrà assieme ad Amadeus la finale delle Nuove Proposte, Simona Ventura, Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri. Fiorello chiude la conferenza facendo un appello al direttore di Raiuno Coletta: “Coletta, sei fortunato ad ad avere Amadeus sotto la tua direzione: dovresti mettere lui al posto del cavallo. Ad attributi ci siamo”.

La sala stampa esplode in fragorose risate. E basti pensare che questo è solo l’inizio.