Quali sono i look più belli della settima giornata del Festival di Cannes 2025? La manifestazione, che è giunta alla 78esima edizione, è iniziata il 13 maggio e terminerà il 24 maggio. Vediamo insieme i protagonisti di questa settima giornata e come erano vestiti.

Festival di Cannes 2025, le pagelle ai look della settima giornata

RIHANNA – VOTO 7

Rihanna sfila col pancione… e sotto la pioggia! E c’è chi sui social non può non citare la sua canzone ‘Umbrella‘. La popstar ha illuminato la settima giornata del Festival di Cannes, mano nella mano con il compagno, il rapper A$AP Rocky. Sul red carpet si è presentata con un abito celeste, un possibile indizio sul sesso del bebè in arrivo?

DENZEL WASHINGTON – VOTO 8

Applausi per Denzel Washington, che ha ricevuto la Palma d’Oro alla carriera. Elegantissimo in smoking, ma con le sue immancabili sneakers (bianche) ai piedi: il dress code è violato, ma a volte la comodità vince sulle regole. E per questo va premiato anche nel look.

CARLA BRUNI – VOTO 5.5

Dopo il rosso di ieri, Carla Bruni indossa un abito verde petrolio firmato Saint Laurent. Il pizzo e lo spacco laterale però ricordano quello di una tenda. Look da rivedere sul red carpet.



ESTER ESPOSITO – VOTO 5

Ester Expósito (la Carla della serie Élite), ha scelto un abito Armani Privé tempestato di gemme colorate: seducente e luminoso, con scollatura profonda.

DAKOTA JOHNSON – VOTO 8

Romantica e glamour Dakota Johnson indossa un abito rosa con frange di cristalli. Un look dai colori pastello che la fanno diventare una principessa moderna.

ISABELLE HUPPERT – VOTO 6

Scelta coraggiosa per Isabelle Huppert in un total denim firmato Balenciaga con giacca al contrario. Un outfit che non passa inosservato ma che in pochi indosserebbero tutti i giorni. Audace.

DYBALA – POGBA VOTO 8

Finale sportivo sul red carpet con Paulo Dybala, elegantissimo con la moglie Oriana, e Paul Pogba. Smoking nero e charme da campioni. Tra tanti look eccentrici, entrambi puntano sul classico e non sbagliano.