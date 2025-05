Quali sono i look più belli dell’ottava giornata del Festival di Cannes 2025? La manifestazione, che è giunta alla 78esima edizione, è iniziata il 13 maggio e terminerà il 24 maggio. Vediamo insieme i protagonisti di questa ottava giornata e come erano vestiti.

Festival di Cannes 2025, le pagelle ai look della ottava giornata

ELODIE – VOTO 8

Elodie conquista Cannes con un look minimal ma potentissimo: tubino nero firmato Prada e gioielli Tiffany. La popstar, presente per il film Fuori è Essenziale ma super elegante. Capelli raccolti e un abito senza eccessi, adatto alla manifestazione.

MATILDA DE ANGELIS – VOTO 6

Tra le protagoniste del film di Mario Martone c’era Matilda De Angelis che ha optato per un abito luccicante e trasparente firmato Fendi. Un look in contrasto con i suoi colori.

VALERIA GOLINO – VOTO 6

Valeria Golino ha scelto un abito Dior in velluto rosa che con il riflesso delle luci sembrava dorato. Collana a vista, capelli sciolta. Un look che comunque ha esaltato la sua classe.

SCARLETT JOHANSSON – VOTO 8

Ma a rubare la scena sul red carpet è stata sopratutto Scarlett Johansson. L’attrice, in compagnia del marito, ha scelto un abito azzurro polvere con la schiena scoperta e un drappeggio leggero, senza spalline. Capelli raccolti e rossetto rosso per un look principesco.

JODIE FOSTER – NAOMI CAMPBELL VOTO 5.5

In tinta Jodie Foster, anche lei con un abito azzurro. Un po’ troppo appariscente il maxi monile argentato. Così come eccessivo anche il corpetto dorato di Naomi Campbell, in un abito Dolce & Gabbana.

EVA HERZEGOVA – VOTO 4

Occhi puntati su Eva Herzigová travolgente nel suo abito Balenciaga: destrutturato, a due facce e più corto dietro, perfetto per la silhouette della top model. Dal colore, rosa barbie acceso, al modello, un look che fa parlare.

HELENA PRESTES – VOTO 7.5

Chiude la passerella Helena Prestes, con un un abito bianco raffinato ed elegante.