Quali sono i look più belli della nona giornata del Festival di Cannes 2025? La manifestazione, che è giunta alla 78esima edizione, è iniziata il 13 maggio e terminerà il 24 maggio. Vediamo insieme i protagonisti di questa nona giornata e come erano vestiti.

Festival di Cannes 2025, le pagelle ai look della nona giornata

Tanti look stravaganti hanno illuminato la nona serata del Festival di Cannes 2025, tra eleganza classica e scelte audaci che hanno fatto discutere.

ALESSANDRO BORGHI – VOTO 7.5

Presente alla nona giornata di Cannes, Alessandro Borghi che è nel cast del film “Testa o croce?” presentato al Festival, di cui la distribuzione in Italia è al momento ferma. L’attore, che ha scelto Valentino, ha sfilato con un completo bi-color: giacca bianco e pantalone nero, impreziosito da un foulard-cravatta a pois. Uno stile sofisticato e originale che è stato immortalato in una storia pubblicata sul profilo social di Borghi.

GIANMARCO TAMBERI – VOTO 8

Sul red carpet è arrivato anche Gianmarco Tamberi, in uno smoking total black con papillon, che ha sfilato in compagnia della moglie Chiara Bontempi, in dolce attesa (di una bambina). I due hanno entrambi scelto Armani con Tamberi a Cannes perché è primo Brand Ambassador Maschile di L’Oréal Paris. Stavolta, niente fede da perdere per l’atleta… come alle ultime Olimpiadi di Parigi!

NAOMI CAMPELL – VOTO 7.5

A stupire ancora una volta è stato il look scelto Naomi Campbell, sul red carpet insieme ad un amico. La modella ha indossato un bito bianco che ne ha evidenziato il fisico, questa volta i capelli sono stati stirati.

ELLE FANNING – VOTO 8

Occhi puntati poi su Elle Fanning, in un romantico abito floreale con corpetto e scollatura a cuore. Un vestito principesco per l’attrice che ha ricordato molto la Primavera di Botticelli.

Chiudono la sfilata di questa nona giornata del Festival di Cannes, anche Julian Assange, in compagnia di sua moglie.