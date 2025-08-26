La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nota ai più come Festival del Cinema di Venezia, è l’evento cinematografico italiano più atteso da giornalisti, addetti ai lavori e pubblico. Il red carpet italiano più famoso al mondo è da sempre un evento che si contraddistingue per fascino e glamour grazie anche alle tante star italiane e internazionali che ogni anno sfilano sul tappeto rosso al Lido di Venezia. Ma quali sono le star più attese di questa ottantaduesima edizione? Quest’anno la Biennale ci regala un evento più unico che raro, per la prima volta infatti, a Venezia sfilerà la grande star di Hollywood Julia Roberts. Intanto oggi a sbarcare al Lido è stata la volta della madrina Emanuela Fanelli.

Festival del cinema di Venezia 2025: Julia Roberts e George Clooney i più attesi

Julia Roberts è indubbiamente la star più attesa al Lido per questa ottantaduesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Per l’indimenticabile Pretty Woman è la sua prima volta come ospite sul red carpet della Biennale. Un sogno che diventa realtà quello per molti di vedere la star di Hollywood in Italia prendere parte all’evento più glamour del Bel Paese. Da Hollywood, oltre alla Roberts, sbarcherà in Laguna anche George Clooney. Per l’attore non si tratta di una prima volta, George può dire che a Venezia è di casa, tanto da scegliere la città come cornice del suo matrimonio con Amal Alamuddin avvenuto nel 2014 proprio in Laguna. Andando con ordine ecco di seguito la lita di tutte le star che calcheranno il ammetò rosso di Venezia 82.

Gli ospiti di Venezia 82: tutte le star sul red carpet

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia inaugura mercoledì 27 agosto 2025. Tanti i nomi celebri per questa ottantaduesima edizione. Come anticipato Julia Roberts, protagonista in una storia legata al metoo in “After The Hunt” di Luca Guadagnino con Andrew Garfield (fuori concorso), è la star più attesa.

Sul tappeto rosso non mancheranno George Clooney, Laura Dern e Adam Sandler nella dramedy di Noah Baumbach “Jay Kelly”. “Father Mother Sister Brother” film a episodi di Jim Jarmusch, porterà sul red carpet Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits e Charlotte Rampling. Jude Law sarà protagonista con “Il mago del Cremlino” di Olivier Assayas. Amanda Seyfried a Venezia per il film “The testament of Ann Lee” di Mona Fastvold.

Yorgos Lanthimos ed Emma Stone sbarcano in Laguna per “Bugonia”, mentre Oscar Isaac e Jacob Elordi sono rispettivamente creatore e creatura nel “Frankenstein” di Guillermo del Toro, in arrivo a Venezia come i cointerpreti Mia Goth e Christoph Waltz. Lea Seydoux e Tony Leung sono i protagonisti di “Silent friend”, della regista Ildiko Enyedi. Dwayne Johnson arriva in concorso al Lido con il biopic “The Smashing Machine” di Benny Safdie, a fianco di Emily Blunt. Idris Elba e Rebecca Ferguson sul red carpet del film “The house of dynamite” di Kathryn Bigelow.

Fra i film fuori concorso, Al Pacino, oltre ad essere nel cast di “In the hand of Dante” (fra gli interpreti anche Oscar Isaac, Martin Scorsese, Jason Momoa, John Malkovich, Franco Nero, Sabrina Impacciatore) è coprotagonista con Bill Skarsgard nel thriller “Dead Man’s Wire” di Gus Van Sant.

Mads Mikkelsen sarà a Venezia 82 con “The last viking” di Anders Thomas Jensen. Mentre il film di chiusura della Mostra, “Chien 51” di Cédric Jimenez, porta sul tappeto rosso Adele Exarchopoulos e Louis Garrel. Per la sezione Orizzonti ad aprire sarà Noomi Rapace, Madre Teresa di Calcutta inedita in “Mother” di Teona Strugar Mitevska. Tra gli altri ci sarà anche Willem Dafoe per ben due opere: “The Souffleur” di Gaston Solnicki e “Late fame” di Kent Jones.

Esclusi dal Festival del Cinema di Venezia 2025

Gal Gadot e Gerard Butler non potranno partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia. I protagonisti del film ‘In the Hand of Dante’, diretto da Julian Schnabel e presentato Fuori concorso sono stati accusati di presunte dichiarazioni pubbliche a sostegno del governo israeliano.