Quali sono i look più belli dell’ultima giornata del Festival del Cinema di Venezia 2025? La manifestazione, che è giunta alla 82esima edizione, è iniziata il 27 agosto e terminerà il 6 settembre. Vediamo insieme i protagonisti di questa undicesima e ultima giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival del Cinema di Venezia 2025, le pagelle ai look dell’ultima giornata

Vediamo tutti i look del 6 settembre 2025, undicesima e ultima giornata della Mostra del Cinema di Venezia. Il leone d’oro è andato al film ‘Father, mother, sister, brother‘, favorito già dalla vigilia.

TONI SERVILLO – VOTO 8

Toni Servillo è il grande protagonista dell’ultimo red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L’attore ha ricevuto la prestigiosa Coppa Volpi per il film ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino e si è intrattenuto con i fotografi, sfoggiando un impeccabile smoking nero con papillon, che esprime tutta la sua classe e sobrietà.

BENEDETTA PORCAROLI – VOTO 7

Spazio poi a Benedetta Porcaroli, premiata per la sezione Orizzonti. L’attrice ha puntato su un look semplice ma chic: un abito corto con arricciato e increspato in vita tutto accompagnato da décolleté con un tacco alto, tutto firmato Prada.

GIANFRANCO ROSI – VOTO 6.5

Il regista Gianfranco Rosi, che ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria, saluta il pubblico in un completo scuro indossato con la camicia e senza cravatta.

MAURA DELPERO – VOTO 6

La regista Maura Delpero invece ha optato per un abito nero con scollatura a cuore molto particolare e un intreccio sulle spalle, un outfit sfavillante per la finale della kermesse.

MARA VENIER – VOTO 7.5

A Venezia è arrivata anche Mara Venier e ha sfoggiato un look total black, con scarpe e borsa da sera con cristalli. Dettagli che hanno fatto la differenza impreziosendo il suo otufit.

EMANUELA FANELLI – VOTO 6

La presentatrice della serata, Emanuela Fanelli, ha scelto un look scintillante per chiudere in bellezza. L’attrice ha optato per un completo elegante con un top senza spalline e una gonna larga con motivo oro, impreziosita da un sopragonna di frange di strass. Completano il look un make-up naturale e l’acconciatura morbida hanno completato il suo stile glamour. Non il suo miglior abito di questo Festival.