Quali sono i look più belli della settima giornata del Festival del Cinema di Venezia 2025? La manifestazione, che è giunta alla 82esima edizione, è iniziata il 27 agosto e terminerà il 6 settembre. Vediamo insieme i protagonisti di questa quinta giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival del Cinema di Venezia 2025, le pagelle ai look della settima giornata

Vediamo tutti i look del 2 settembre 2025, settima giornata della Mostra del Cinema di Venezia.

IDRIS ELBA CON SABRINA – VOTO 8.5

Idris Elba e la moglie Sabrina sono i protagonisti del settimo giorno di red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La coppia, molto affiatata, ha scelto un outfit coordinato: lei con abito bianco e lui, con pizzetto e baffi, un un completo grigio chiaro.

MARC JACOBS – VOTO 8

Ma a stupire è stato il 62enne Marc Jacobs che non ha tradito il suo stile con ballerine ai piedi, nail art, look total black con un fiocco di nastro tra i capelli. Lo stilista era in compagnia di Sofia Coppola con il Rachel’s cut, l’iconico taglio di capelli che non passa mai di moda.

ELETTRA LAMBORGHINI – VOTO 8

A illuminare il red carpet ci ha pensato poi Elettra Lamborghini con un abito grigio brillantinato che ne ha esaltato la silhouette. Capelli raccolti con lunga coda e smalto rosa.

ELISABETTA GREGORACI – VOTO 6

Forse un po’ troppo tono su tono l’abito scelto da Elisabetta Gregoraci che ha giocato con le trasparenze: outfit color cioccolato, che si legava sul collo con una sola spallina e culotte chiara.

CRISTINA CHIABOTTO – VOTO 5.5

Cristina Chiabotto invece ha optato per un look principesco, forse un po’ troppo ingombrante, con maniche lunghe, e di colore grigio.

EVA HERZIGOVA – VOTO 7

Eva Herzigová ha scelto un abito di velluto scuro, ricamato con un motivo dorato di palme sul petto e sulle braccia. Capelli effetto bagnato e fisico statuario. Un binomio vincente.

REBECCA FERGUSON – VOTO 7

Una lady vestita tutta di nero. Un abito nero con strascico e un solo braccio scoperto. Completano il look i capelli sciolti.