Quali sono i look più belli della sesta giornata del Festival del Cinema di Venezia 2025? La manifestazione, che è giunta alla 82esima edizione, è iniziata il 27 agosto e terminerà il 6 settembre. Vediamo insieme i protagonisti di questa quinta giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival del Cinema di Venezia 2025, le pagelle ai look della sesta giornata

Vediamo tutti i look del 1 settembre 2025, sesta giornata della Mostra del Cinema di Venezia. In questa giornata Kim Novak ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera. Emily Blunt e Dwayne Johnson, protagonisti del film ‘The Smashing Machine’ infiammano il red carpet.

EMILY BLUNT – VOTO 8

L’attrice, candidata all’Oscar per Oppenheimer, ha letteralmente brillato. Ha infatti sfilato in un abito interamente ricoperto di cristalli, che disegnava la sua silhouette e scolpiva il busto con un design classico ed estremamente d’effetto. A completare il look, gioielli pendenti floreali di color rubino, lo stesso scelto per il rossetto.

DWAYNE JOHSON – VOTO 7.5

Accanto a lei, Dwayne “The Rock” Johnson ha mostrato la sua eleganza con un blazer doppiopetto in tessuto lucido. La star ha scelto un completo dalla tonalità leggera, grigio chiaro, con camicia e e occhiali con lenti sfumate.

AMANDA SEYFRIED – VOTO 7

Ma non sono stati gli unici a far parlare di sé. Amanda Seyfried ha incantato con il suo abito firmato Prada: un dress senza spalline scuro, con bustier e gonna ampia, impreziosito da un fiocco di raso rosso che ricorda un pacco da aprire.

MADALINA GHENEA – VOTO 7

Madalina Ghenea invece ha optato per un abito nero che disegnava la sua silhouette, scollatura dorata strutturata, strascico bordato di frange e nappe. Di certo non è passata inosservata.

In questa giornata, tra outfit audaci e molte che hanno scelto trasparenze, c’è chi ha osato e chi ha incantato con la classicità.

MARIA BORGES – VOTO 7

La modella ha puntato tutto su un accessorio: il ventaglio scintillante coordinato al top del suo abito, con scollo all’americana.