Quali sono i look più belli della quarta giornata del Festival del Cinema di Venezia 2025? La manifestazione, che è giunta alla 82esima edizione, è iniziata il 27 agosto e terminerà il 6 settembre. Vediamo insieme i protagonisti di questa quarta giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival del Cinema di Venezia 2025, le pagelle ai look della quarta giornata

Vediamo tutti i look del 30 agosto 2025, quarta giornata della Mostra del Cinema di Venezia.

JACOB ELORDI – VOTO 9

Frankenstein arriva sul red carpet di Venezia e lascia tutti senza fiato. Jacob Elordi è infatti il protagonista del nuovo film di Guillermo del Toro e incanta con la sua eleganza. Prima in conferenza stampa dove si è presentato con un completo bianco, e poi di sera. Doppiopetto nero, occhiali da sole, papillon….

GEORGE MACKAY – VOTO 8

Look elegante anche per George MacKay che ha scelto un completo nero con una giacca nera e tasche applicate, completando il look anche lui con occhiali da sole scuri.

JESSIE WILLIAMS – VOTO 7.5

Completo elegante anche per Jesse Williams, l’attore di Hotel Costiera. Quello che più spicca di lui sono gli occhi.

FEDERICO CESARI – VOTO 7

Federico Cesari, in Etro, sceglie un colore non usuale per il red carpet che però si abbina perfettamente con il tappeto rosso. Non può mancare anche in questo caso la camicia.

CRISTIANA CAPOTONDI – VOTO 7

Tra le presenze italiane, ha optato per il nero Cristiana Capotondi che ha indossato un outfit caratterizzato da una una profonda scollatura, capelli raccolti a chignon, diamanti e sandali in tinta. Tutto molto semplice, senza strafare.

MONICA GUERRITORE – VOTO 6.5

Monica Guerritore ha sfilato sul tappeto rosso mostrando un look sensuale ed elegante. Un abito nero che però sembra una sottoveste, magari una di quelle usate in Inganno.

CRISTINA PARODI – VOTO 5

Scelta più audace per Cristina Parodi che dopo i pois di ieri sceglie un abito totalmente privo di forme e dal colore giallo ocra con maniche a cono. Coraggiosa.

CLOTILDE ESPOSITO E SOPHIE CODEGONI – VOTO 7

Look eleganti anche per Clotilde Esposito, con un corpetto e abito lungo, e Sophie Codegoni che torna a Venezia dopo che proprio sul red carpet tre anni fa Basciano le chiese di sposarla. L’influencer ha sfoggiato il suo sorriso in Laguna e ha optato per una tutina grigia molto aderente.