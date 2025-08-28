Quali sono i look più belli della prima giornata del Festival del Cinema di Venezia 2025? La manifestazione, che è giunta alla 82esima edizione, è iniziata il 27 agosto e terminerà il 6 settembre. Vediamo insieme i protagonisti di questa prima giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival del Cinema di Venezia 2025, le pagelle ai look della prima giornata

Apertura con sfilata di stelle nella prima giornata di sfilata ufficiale sul red carpet.

CATE BLANCHETT – VOTO 9

È Cate Blanchett la grande protagonista del primo giorno della Mostra del Cinema di Venezia che ha visto sfilare sul red carpet i primi, attesissimi look. L’attrice ha optato per un abito nero di Armani Privè, già indossato nel 2022, con scollatura profonda di pietre e orecchini di diamanti. Un vero e proprio manifesto di classe e semplicità.

ROSE VILLAIN – VOTO 6

Scelta audace invece quella di Rose Villain che ha puntato su un look “punk”, con un bustier metallizzato, designato su misura da Vivienne Westwood e cresta azzurra. Accanto a lei era presente anche il marito Andrea Ferrara.

TILDA SWINTON – VOTO 7

Sempre impeccabile Tilda Swinton che opta per il bicolor bianco e nero: gonna ampia e maniche a sbuffo.

HEIDI KLUM – VOTO 6

Mentre Heide Klum per un abito color cipria-albicocca che non le dona.

PAOLO SORRENTINO E TONY SERVILLO – VOTO 8

Tra le stelle del primo giorno, presenti Paolo Sorrentino e Tony Servillo (il primo in smoking con cravatta, il secondo con papillon) per il film La Grazia.

ANNA FERZETTI – VOTO 7.5

Anna Ferzetti, protagonista del film La Grazia, ha sfilato in compagnia del marito Pierfrancesco Savino che ha scelto un completo color cacao.

GUE’ – VOTO 8

Nel cast anche Guè, presente in un completo total black. Stile elegante per il rapper, attore nel film La Grazia.

EMANUELA FANELLI – VOTO 6.5

Abito argentato invece per la madrina del Festival, Emanuela Fanelli che ha optato per un modello bustier con drappeggi frontali e ricami brillanti di strass e paillettes. Un outfit elegante che però non sembra adatto ai colori della attrice e comica.

JULIA ROBERTS – VOTO 9

In attesa di Julia Roberts, che si è presentata in Laguna con un cardigan con il volto di Luca Guadagnino, è il black il colore di questo primo giorno dato che in tantissime lo hanno scelto per i loro vestiti, da modelli classici a qualcuno più particolare.