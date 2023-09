Sara Croce arriva al Festival del Cinema di Venezia 2023 portando tutta la sua bellezza. La modella è alla sua terza partecipazione in Laguna e ha partecipato come ospite all’undicesima edizione del Gran Galà “Premio Cinema e Industria” organizzato da Bros Group Italia.

Intervista a Sara Croce

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video intervistato in esclusiva Sara Croce. Dopo essere stata una delle concorrenti di Miss Italia, arrivando tra i primi posti, la modella ha iniziato la sua carriera in tv prima come ‘Madre Natura’ in Ciao Darwin e poi come ‘Bonas’ di Avanti un Altro, programma condotto da Paolo Bonolis. Ora è arrivata a Venezia e ha sfilato sul red carpet per la sua terza volta.

“È stata una bellissima emozione come sempre, essere qui. Ormai è il mio terzo anno di fila ma è sempre bello, sempre bello stare in questa realtà“.

Che ricordi hai come ‘Bonas’ di Avanti un Altro?

“È una esperienza meravigliosa che mi porterò sempre nel cuore perché mi ha fatto conoscere delle persone fantastiche di cui sono ancora tanto amica ed è il regalo più grande che mi possa dare“.

C’è una speranza di rivederti in quel programma o al momento no?

“Lì no, magari in un altro ma non posso dire nulla“.

Si era vociferato di una tua partecipazione al Grande Fratello, voce che era stata poi smentita anche da tua mamma (ha dichiarato che la figlia avrebbe rifiutato la proposta di Signorini e le avrebbero offerto molti soldi, ndr). Ci puoi dire cosa è successo?

“Non voglio aggiungere di più di quello che è stato detto, perché è stato detto tanto. Non parteciperò al Grande Fratello quest’anno, questo è ovvio. Non so se mi sarebbe piaciuto esserci”.

C’è un altro reality all’orizzonte?

“Sì, ma per scaramanzia non te lo dico. C’è un programma che mi piacerebbe molto fare, vediamo“.