Quali sono i look più belli della sesta giornata del Festival di Cannes 2025? La manifestazione, che è giunta alla 78esima edizione, è iniziata il 13 maggio e terminerà il 24 maggio. Vediamo insieme i protagonisti di questa sesta giornata e come erano vestiti.

Festival di Cannes 2024, le pagelle ai look della sesta giornata

Il nero domina per ora sul red carpet, tra trasparente e vestiti aderenti, in tutte le sue varianti. In pochi rischiano con colori accesi e scollature, sfidando il dress code.

CARLA BRUNI – VOTO 6

Carla Bruni arriva a Cannes nel sesto giorno del Festival. La cantautrice e modella sceglie il rosso per il suo outfit firmato Roberto Cavalli, forse più adatto a Natale o a Capodanno. Un vestito asimmetrico aderente, in velluto, con dettagli in argento e sandali neri abbinati alla borsa. Vistoso il bracciale.

EVA LONGORIA – VOTO 7

A sorpresa Eva Longoria sceglie il rosa cipria, un abito con scollatura a cuore e pietre che richiamano i colori dei gioielli. La modella può indossare tutto ma questo look pastello non le rende giustizia dato che non si adatta per nulla ai suoi colori.

HALLE BERRY – VOTO 6.5

Halle Berry, membro della giuria, indossa un completo Chanel floreale con dettagli neri. Il pantalone è a zampa larga e non si adatta allo stile dell’attrice. Fino ad ora, dopo l’outfit bocciato per via delle rigide regole imposte dalla manifestazione, Halle Berry non osa più.

Julianne Moore – VOTO 6

Julianne Moore torna in nero con un abito monospalla con maxi frangia nella parte posteriore. Un abito, firmato Bottega Verde, che ricorda più un saio nero, senza forme. L’attrice non indossa collane ma lunghi orecchini.

Alba Rohrwacher – VOTO 5

Già la scelta del viola è un azzardo ma Alba Rohrwacher osa con un abito in raso firmato Prada. Maniche lunghe, nessuna scollatura e leggero spacco posteriore. Un outfit bocciato.