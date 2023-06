Comincia il conto alla rovescia per la festa scudetto per il Napoli, un grande evento calcistico che si potrà seguire in tv grazie alla diretta su Rai 2 condotta da Stefano De Martino. A confermare, quello che era già nell’aria da diversi giorni è stato il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa.

Festa scudetto Napoli in diretta su Rai 2: quando in tv, scaletta e ospiti

La grande festa per lo scudetto conquistato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis e di mister Luciano Spalletti avrà luogo domenica 4 giugno, quando il Napoli alzerà la coppa dei campioni d’Italia.

La celebrazione inizierà con la cerimonia di premiazione, durante la quale verranno consegnate la Coppa dello scudetto e le medaglie alla squadra del Napoli. Successivamente, avrà luogo la festa di musica e spettacolo all’interno dello stadio Maradona, un evento curato direttamente dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Prima della grande Festa, il Napoli incontrerà la Sampdoria (si giocherà alle 18.30, assicura Aurelio De Laurentiis), dalle 21.00 invece avrà luogo un grande spettacolo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che per l’occasione sarà sicuramente sold-out. L’evento andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.00 e proseguirà fino alla mezzanotte.

Scaletta e ospiti

Ci saranno ospiti canori, da Nino D’Angelo con l’inno «Napoli» a Gigi D’Alessio, Clementino e tanti altri cantanti e attori, con la scaletta in continua evoluzione. La serata sarà presentata dall’amatissimo volto di Rai2 Stefano De Martino, mentre la regia dell’evento sarà affidata al regista Stefano Vicario.

Gli ospiti:

Gigi D’alessio

Clementino

Nino D’Angelo

Emma

Arisa

Stash

Enzo Avitabile

Festa scudetto Napoli: maxischermi in diversi punti della città e della provincia

In città saranno installati dei maxischermi in diverse piazze, oltre ad altri maxischermo in diversi comuni limitrofi. Ecco di seguito i punti dove verranno posizionati a Napoli e in provincia:

Maxischermi a Napoli

Piazza Municipio

Piazza Mercato

Piazza “Ciro Esposito” a Scampia

Piazza Bagnoli

Piazza del Plebiscito (ancora in approvazione)

Maxi-schermi presenti in provincia di Napoli