Pio e Amedeo sono tornati oggi, venerdì 31 marzo 2023, in onda in prima serata su Canale 5 con la seconda delle tre serate della nuova edizione dello show “Felicissima sera – All Inclusive”. Uno show caratterizzato dalla presenza di artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie, performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza e ironia. Ospite della puntata di questa sera il conduttore de “Lo show dei record” Gerry Scotti. Durante il momento con Scotti, Amedeo prova a battere un divertente record: aprire più noci possibili con i denti. In un secondo momento, Pio e Amedeo, inscenano la morte di Gerry Scotti. Video Mediaset