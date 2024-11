E’ uscito “Feeling“, il nuovo singolo di Elodie e Tiziano Ferro. Il duetto, spoilerato sui social con tanto di invito a cena a Los Angeles, ha da subito scatenato la curiosità dei fan che finalmente possono ascoltare quello che si preannuncia un brano destinato a diventare una hit.

Feeling di Elodie e Tiziano Ferro

E’ la voce di Tiziano Ferro ad introdurre Elodie nel nuovo singolo “Feeling“, brano che segna la prima collaborazione tra i due. La canzone, dalle sonorità R&B, suona come un omaggio che il cantautore di Latina ha voluto fare alla musica che ha influenzato la sua crescita, ma anche come un assaggio di quello che sembra essere il nuovo percorso di Elodie. Il brano racconta l’inizio di una relazione d’amore intensa, ma tormentata; una storia dove la passione deve fare i conti con tradimenti ed insicurezze. Una relazione precaria, fatta di incontri fugaci e clandestini senza alcuna stabilità e fiducia. Si tratta solo di un “feeling” che travolge lasciando però i protagonisti in un vortice di desiderio e disillusione.

Proprio Tiziano Ferro parlando di Feeling ha raccontato: «questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa». Dal canto suo Elodie ha detto: «racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli». Il brano segna il ritorno alla musica di entrambi i cantanti e in particolare di Elodie impegnata nella preparazione del suo primo tour “Elodie The Stadium Show” negli stadi in programma l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli.

Feeling di Elodie e Tiziano Ferro: il testo della canzone

[Tiziano Ferro]

Sei Satana che vive sulla mia spalla

Che cammina insieme a me, ghetto blasta

La tua relazione è un buco nell’acqua

E tu ci cammini sopra e fai

[Elodie]

Questo silenzio quanto ci costa?

Forse più del Moysa

Vuoi rubare l’anima di una popstar

[Tiziano Ferro & Elodie]

Ma fai così

Mi odi come l’ R&B

Abbiamo i graffi di un CD

Che è lì da qualche parte

Nella tua Porsche

Profumo sui sedili

Che sa di noi senza vestiti

È stato solo un feeling

È stato solo un feeling

Ti ho amato forse anche troppo

E anche più di nascosto

Apro una storia alle 6 quando eri con lei

Dentro un bagno un’ora ad una festa e lei

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte, era stupida

Tu eri un altro, io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling

[Elodie]

L’ultima gemma per non annoiarci

Un solo dilemma, sinceri o bugiardi?

Mi cercavi la sera tardi

Ti scrivevo solamente un indirizzo come taxi

Sì, era bellissimo così

Gli specchi rotti

Ed i tuoi jeans

Ma c’ero andata un po’ sotto

Forse anche troppo

In più di nascosto

[Tiziano Ferro & Elodie] – RIT –

Apro una storia alle 6 quando eri con lei

Dentro un bagno un’ora ad una festa e lei

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte, era stupida

Tu eri un altro, io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling

[Tiziano Ferro]

Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono

Fottimi e poi offrimi da bere come un Dom Perignon

Erykah, Missy, Aaliyah, svegli dalla notte prima

Come il Ghetto Blasta ancora spaccavamo tutta Roma

Mi rincorre e fa paura, mi tortura

Pensieri ostili, you can dust it off and try it again

Ma era solo feeling

[Tiziano Ferro & Elodie] – RIT –

Feeling, video di Elodie e Tiziano Ferro