Una nuova vita per Fedez, reduce dalla separazione da Chiara Ferragni. Il cantante ha lasciato la sua casa nel quartiere City Life per andare ad abitare in un’altra residenza. In queste ultime ore, però, al centro dell’attenzione mediatica c’è la nuova auto che il rapper si è regalato. Si tratta di un modello esclusivo di Ferrari Roma Spider. Quella che da ieri appartiene al cantante è il prima consegnata in Italia. Ma quanto costa questo bolide che Fedez si è regalato?

Fedez si regala la Ferrari Roma, è la prima consegnata in Italia: ecco quanto costa la lussuosa automobile

Ad acquistare il primo modello di Ferrari Roma in Italia è stato il cantante Fedez. In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram il cantante mostra il momento della consegna del potente bolide. Fedez in compagnia di papà Franco si è recato nella concessionaria per ritirare il primo modello di Ferrari Roma Spider. Il cantante tira via il telo rosso che copre l’auto e mostra il suo ultimo acquisto.

Momenti di ironia con papà Franco che il cantante prende in giro dicendogli che: «Ragazzi, la prima Ferrari Roma consegnata in Italia ed è con il tettuccio in tela. Non la fanno da 60 anni. Che eleganza, possiamo dirlo? L’ha configurata il papà per me. Lui la guiderà più di me». Un momento divertente tra padre e figlio dopo le tensioni che hanno interessato Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni, partita pochi giorni fa con i figli Leone e Vittoria per Dubai.

Ferrari Roma Spider, di Fedez: quanto costa? il prezzo

Tornando al modello di auto acquistato da Fedez, la “Ferrari Roma Spider” del cantante è un modello esclusivo con tettuccio in tessuto rimovibile. Come racconta Franco, il papà di Fedez, questo modello di tettuccio non viene prodotto da circa 60 anni.

Fedez ha comprato una Ferrari Roma Spider, un modello che reinterpreta in chiave moderna lo stile italiano degli anni ’50 e ’60. La vettura ha una novità visibile: il tetto rimovibile in tessuto. Il prezzo da listino parte da 240mila euro.

La nuova casa di Fedez a Milano

In queste ore Fedez è a Milano alle prese con il trasloco nella sua nuova casa. Pare infatti che il rapper abbia firmato per l’acquisto di una nuova abitazione, un appartamento di 400 metri quadrati. Sui social ha postato le prime immagini del suo nuovo nido: un attico con grandi vetrate e pavimenti in parquet.