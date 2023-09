Fedez è ricoverato in ospedale per problemi di salute. Dopo le tanti voci che erano circolate in queste ore sui social, arriva la conferma ufficiale da parte del cantante. In una storia pubblicata su instagram, Fedez ha tranquillizzato i suoi follower spiegando quanto accaduto. Vediamo insieme cosa ha detto.

Fedez ricoverato in ospedale: come sta

Fedez in queste ore si trova ricoverato in un ospedale di Milano. Il cantante ha spiegato cosa gli è successo e ha ringraziato i medici per avergli salvato la vita. Queste le sue parole pubblicate in una storia sul suo profilo instagram:

“Intanto grazie per i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue, ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita“.

Per tutta la giornata si erano rincorse voci che volevano Fedez operato d’urgenza. Ieri Chiara Ferragni era rientrata con un volo da Parigi e aveva postato sui social una storia in cui ringraziava l’amica Chiara Biasi per starle vicino in un momento difficile. L’imprenditrice digitale era apparsa con le mani in segno di preghiera scrivendo che era tornata in Italia per un’emergenza. In contemporanea il co-conduttore di Muschio Selvaggio, Mr. Marra, durante una live su Twitch aveva detto di mandare un abbraccio a Fedez: “E non dico altro“. A questo si era aggiunta la pesante assenza del cantante al mega evento organizzato da Marracash a MIlano.

L’operazione di Fedez

Fedez era stato operato a marzo del 2022 per un tumore neuroendocrino del pancreas. Sempre sotto controllo, ieri è arrivato un nuovo ricovero. Ancora però non si sa se è collegato alla malattia. Il cantante aggiornerà i fan sempre tramite i social.