Pace fatta tra Fedez e J-Ax. Il rapper con un abbraccio con tanto di foto social ha sanciato e ufficializzato la fine della rottura con il collega ed ex amico. Una foto che ha fatto il pieno di like e che preannuncia l’arrivo di qualcosa di utile per la città di Milano. Scopriamone di più.

Fedez e J-Ax di nuovo amici

“Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima“. Fedez annuncia così la pace con J-Ax con un lungo post pubblicato su Instagram. Il marito di Chiara Ferragni è felice e sorridente accanto all’ex amico con cui si scambia un abbraccio e bacio di “pace” promettendo ai fan qualcosa di importante per la città di Milano.

“Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio” – si legge ancora su Instagram. La pace tra i due arriva in un momento storico particolare, dopo due anni di pandemia e di solitudine come ha sottolineato l’artista:



In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena.

Non solo, Alessandro racconta di aver rincontrato Fedez pochi giorni prima che scoprisse del tumore al pancreas:

La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio.

Uniti, sorridenti e felici, Fedez e J-Ax hanno poi annunciato una nuova collaborazione insieme. Attenzione però non si tratta né di un album né di una canzone:

Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto 🙏🏻 Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: “È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me. Alessandro e Federico”

Perchè Fedez e J-Ax hanno litigato? La storia

Come mai Fedez e J-Ax avevano litigato? In passato i due artisti di “Comunisti col Rolex” si erano allontanati per una serie di divergenze nate per Fabio Rovazzi e per la creazione di una società speculare di management e discografia. “Sono partito per 5 mesi a Los Angeles, con mia moglie incinta, il periodo più difficile della mia vita. Ero fragile e poco lucido. Quando sono partito, il nostro legale ha aperto una società speculare alla mia, di management e discografia. Non me l’ha detto, l’ha fatto di nascosto in un momento molto fragile” – aveva raccontato proprio il marito di Chiara Ferragni che ha sottolineato – “non ho perso un socio, con J-Ax e con Fabio Rovazzi ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita“.

Successivamente però Fedez ha scoperto che anche J-Ax era a conoscenza della cosa e glielo aveva omesso: “pensavo che Ax fosse estraneo. Torno a Milano per il nostro ultimo concerto insieme e scopro che lui sapeva tante cose che non mi ha detto e che era d’accordo con questa persona. Eravamo a fare le prove a Vigevano per il concerto: gli ho detto che avevo bisogno di sapere se lui era un amico o no. Lui mi giurò che non sapeva nulla. Arriviamo a San Siro, ci abbracciamo, piangiamo. Il giorno dopo Alessandro doveva venire per la prima volta a vedere mio figlio. Mi dice: “Io non vengo. Sapevo tutto ed ero d’accordo. L’ho fatto perché so che non saresti mai salito sul palco con me se avessi saputo questa cosa“.

Che dire, il tempo cura tutte le ferite. E oggi J-Ax e Fedez hanno deciso di perdonarsi e voltare pagina.