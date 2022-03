Fedez giorni fa ha allarmato tutti i suoi follower dicendo che doveva affrontare un percorso medico, perché si trovava di fronte ad una problematica importante. Non ha fatto riferimenti a malattie specifiche, ma molti hanno pensato che potesse riferirsi alla SLA, dal momento che nel 2019 lo stesso rapper aveva reso noto che soffriva di una demielinizzazione che porta poi alla terribile diagnosi della Sclerosi multipla.

Fedez per la prima volta torna suo social e informa i follower sulla sua malattia: un tumore

Fedez torna sui social e spiega la malattia e quello che ha dovuto affrontare:

“La settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene Federico”.

Insomma tutto è bene quel che finisce bene: i milioni di fan del rapper e della moglie Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, saranno veramente felici di questa bella notizia che ci rassicura sulle condizioni di Fedez che presto tornerà a casa dai suoi adorati cuccioli Leone e Vittoria.

Aspettiamo dunque tutti con ansia che Fedez e la sua splendida famiglia possano tornare ad intrattenerci sui social con gag divertenti o con semplici immagini o video della loro vita familiare. I bambini sono veramente di una bellezza assoluta, non solo per i faccini curiosi e l’espressione intelligente, ma anche per la dolcezza e il loro modo di fare buffo.