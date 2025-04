Non è senza ombra di dubbio una “scelta stupida” quella di accostare la voce di Fedez a quella di Clara. I due cantanti, reduci dal successo all’ultimo Festival di Sanremo, hanno deciso di unire le loro voci nel nuovo singolo dal titolo appunto “Scelte stupide”, in uscita il prossimo venerdì 2 maggio.

Fedez e Clara, “Scelte stupide” è il nuovo singolo: quando esce e di cosa parla

“Scelte stupide”, il nuovo singolo di Fedez e Clara, sarà disponibile quindi da venerdì 2 maggio 2025, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Warner Music Italy. I due artisti collaborano ufficialmente insieme dopo settimane di indiscrezioni, è finalmente arrivato l’annuncio che alimenta l’entusiasmo dei milioni fan che attendevano la conferma.

Il primo, di una possibile collaborazione tra Fedez e Clara risale a marzo 2025, quando Federico ha condiviso sul suo canale Instagram una foto mentre era nello studio di registrazione, in cui appariva con una donna di spalle e la didascalia “Questa è grossa“. I fan dei due artisti hanno subito identificato il quella figura Clara Soccini.

Da Sanremo allo studio di registrazione il passo è breve

Dopo la recente partecipazione al 75° Festival di Sanremo, i due artisti tornano quindi per la prima volta insieme in studio, unendo le loro forze e le loro inconfondibili voci in un brano destinato a diventare la colonna sonora, e perchè no, il tormentone dell’estate 2025, come già Fedez ha fatto negli anni passati.

“Scelte stupide” è un brano che si contraddistingue per le sonorità cupe ma allo stesso tempo avvolgenti, il cui testo racconta gli ultimi bagliori di una storia d’amore arrivata ormai al capolinea, ma ancora troppo difficile da lasciare andare via.

Il nuovo percorso musicale di Fedez

Le voci di Fedez e Clara si intrecciano l’una all’altra con naturalezza in un gioco musicale che grazie alle inconfondibili sonorità crea un’atmosfera magnetica, dando vita a un racconto sonoro viscerale e autentico, fatto di slanci incontrollabili e cadute che non si possono proprio evitare quando si tratta di amori al capolinea. Con “Scelte stupide” Fedez prosegue il suo percorso musicale iniziato con “Battito”, brano portato al successo durante l’ultimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Gli appuntamenti e i concerti di Fedez e Clara

Fedez inoltre sarà protagonista di due date evento all’Unipol Forum di Assago il 19 (sold out) e il 20 settembre. Clara, invece, a novembre si esibirà per la prima volta in due celebri club: il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.