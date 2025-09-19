Fedez, in concerto a Milano al Forum di Assago, ha chiesto scusa per la barra diffusa nei giorni scorsi che aveva come protagonista Jannik Sinner. Noi di Superguidatv eravamo presenti e abbiamo raccolto le parole del rapper. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Fedez chiede scusa per la barra su Jannik Sinner

Ha destato scalpore una storia di Fedez in cui il rapper mostrava in anteprima una parte del testo di una sua nuova canzone dal titolo ‘Tutto il contrario‘. Tra i protagonisti del nuovo brano c’era anche Jannik Sinner:

“L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.

Durante il concerto al Forum di Assago di venerdì 19 settembre 2025, sono arrivate le scuse del rapper:

“Ci tengo a precisare. Io avevo scritto due linee per chiarire la situazione, poi ho pensato che la cosa più giusta, anche un po’ più imbarazzante, molto più imbarazzante che potevo fare era parlarne a viso aperto, con voi e non farlo da dietro con lo schermo. Credo che sia una cosa più giusta.

Credo che se una rima non viene capita, l’errore è di chi ha scritto quella rima, quindi mi assumo tutte le responsabilità e non voglio scappare da questa cosa, assolutamente. Ci tengo a spiegare il ragionamento dietro questa rima, che ovviamente non si capiva perché mi rendo perfettamente conto che non si capisse. ‘Tutto il contrario’ è un brano dove io prendo delle tesi e le porto all’esasperazione.

Nel brano originale dico: sono d’accordo con Dell’Utri la mafia non esiste, e ovviamente io non sono d’accordo con Dell’Utri, è portare all’esasperazione dei concetti. In questo caso, quello che avevo intenzione di fare, mi è riuscito malissimo, era di prendere e utilizzare la stessa lente. Lo stesso paradosso che viene utilizzato per gli atleti italiani che nascono e vivono in Italia e che molto spesso non vengono considerati dei veri italiani perché hanno il colore di una pelle diversa dalla nostra e applicarlo sul più grande sportivo vivente in Italia. Non ci sono riuscito e l’unica cosa che posso fare davanti a voi è chiedere scusa”.



L’esposto in Procura del Consigliere

Sinner è nato a San Candido, piccolo Comune della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, ma non è sfuggita la caduta di stile di Fedez che ha tirato in ballo il dittatore tedesco. Nei giorni scorsi, un consigliere comunale aveva addirittura presentato un esposto in Procura. A Fedez era stata contestata la violazione dell’articolo 604-bis del Codice penale che punisce la propaganda e l’istigazione all’odio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.