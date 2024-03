Grande attesa per l’intervista di Francesca Fagnani a Fedez durante la trasmissione ‘Belve‘. Il rapper, che sarà ospite delle prossime puntate, ha risposto alle domande della conduttrice arrivando a dire la sua anche sul rapporto, in crisi, con Chiara Ferragni. Vediamo insieme cosa ha detto.

Belve, Fedez in lacrime da Francesca Fagnani

Martedì 2 aprile torna, in prima serata su Rai2, Francesca Fagnani con ‘Belve‘. La giornalista è pronta a porre le sue domande a personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e dell’attualità. Per la prima puntata ospiti saranno Carla Bruni, Loredana Bertè e Matteo Salvini ma i fan non vedono l’ora di sentire cosa ha da dire Fedez. Il rapper nei giorni scorsi è stato negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi per registrare la puntata che molto probabilmente andrà in onda il 9 aprile.

Secondo fonti citate da Adnkronos, Fedez avrebbe parlato anche della crisi con Chiara Ferragni e dell’amore per i suoi due figli, Leo e Vittoria. Loro sono la sua priorità e la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie per proteggerli in questo delicato momento. Non sarebbero mancate le lacrime con la conduttrice che si è emozionata insieme al suo intervistato.

La Fagnani avrebbe chiesto a Fedez anche se fossero vere le voci di presunti flirt e tradimenti. Il rapper, come rende noto l’agenzia di stampa: “avrebbe smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti“. Una crisi quindi che ha altre cause.

Il no della Rai a Fedez

Lo scorso anno dalla Rai era arrivato il no ad un’ospitata di Fedez a “Belve“. Una decisione che non era piaciuta alla Fagnani che aveva spiegato sui social: “La dirigenza Rai non l’ha voluto, non condivido la decisione“. Qualche mese dopo, ha così deciso di rinvitare il rapper. Solo il 9 aprile sapremo che belva si sente.